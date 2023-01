Filou Oostende lijdt nederlaag bij vernieuwd Luik

Op bezoek bij het met vijf man versterkte Luik heeft Filou Oostende een derde seizoensnederlaag geleden. Rode lantaarn Luik haalde het met 87-78.

Nadat Filou Oostende met 11-12 en 15-22 leidde, had het new look Luik aan het einde van het initiële kwart al een 28-22-voorsprong opgebouwd. Via 38-32 bleef dat verschil tot de rust quasi intact: 49-44. De Luikenaars hielden de controle over de match in handen en verbreedden het verschil zelfs tot maximaal 57-44. Snel kromp de kloof tot vier à zes eenheden: 57-53, 59-53, 65-59 en 71-65. Uiteindelijk juichte Luik bij 87-78-eindcijfers.

Bij Luik was Angel Rodriguez de topperformer met 17 punten, 5 rebounds, 4 assists en 3 steals. Aan Oostendse zijde blonk Bree Tyree uit met 27 punten, 1 rebound, 4 assists en 1 steal. Bratanovic realiseerde een double-double, 10 punten en 10 rebounds. Oostende scoorde slechts aan 24,3 % voorbij de driepuntlijn: 9 op 37. Luik haalde het ruim in de assists (23-15) en in de steals (12-5). Bij Luik deelde Niels Van den Eynde 8 assists uit maar hij scoorde ook 16 punten en hij plukte 4 rebounds. Van der Vuurst hoorde 5 fouten.

“Dit is een heel verdiende zege van Luik”, gaf coach Dario Gjergja toe. “Na onze 15-22-voorsprong basketten we te relax. Luik spande zich op elke positie in, wij toonden onvoldoende inspanningen. We hebben ook teveel gefocust op onze eigen problemen. Maar het is wel genoeg dat ik door sommigen en door sommige refs als een idioot behandeld word. Ons team incasseerde nu opnieuw veel technische en onsportieve fouten. Wat is toch het probleem? Met wie moeten we hierover spreken? In de Champions League worden wij helemaal anders behandeld.” (PR)