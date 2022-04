Filou Oostende lijdt eerste competitienederlaag in Den Bosch

In Den Bosch heeft Filou Oostende zijn eerste seizoensnederlaag geleden. Daarmee komt een einde aan een reeks van 22 competitiezeges op rij.

Oostende was flink gehavend want zowel Gillet, Brimah als Buysse ontbraken in deze topper tussen de twee winnaars van de nationale competitiedelen.

Slordigheden aan beide zijden (5 op 16 bij Den Bosch, 5 op 18 bij Oostende) resulteerden in een heel lage 14-12-stand na het openingskwart. Den Bosch nam onder regie van uitblinker Van der Mars de controle van de match in handen. De score klom naar 21-12. Met vier op vier bommen had Price een stevige inbreng in de 40-28-score aan de rust.

Slechts dertien punten

In het derde bedrijf vonden de Oostendenaars nauwelijks oplossingen tegen de Bossche defensie. Ze scoorden slechts dertien punten: 56-41. Booth en Conger knaagden via 58-46, 60-51 en 65-58 flink aan die achterstand.

Dat zorgde voor nieuwe spanning op 2’37” van de buzzer: 67-64. Maxhuni en Carlson antwoordden naar 72-64, Booth zorgde voor 72-66 en Maxhuni legde de 75-66-eindstand vast. De Nederlanders hadden ook de rebounds (42-29) flink gedomineerd. Booth (18 punten, 2 rebounds en 1 assist) en Randolph (15 punten, 6 rebounds en 5 assists) hadden de beste computerevaluatie bij Oostende.

Zo verloor Oostende in een goede halve maand de finale om de beker van België, greep het nipt naast een ticket voor de kwartfinales van de Champions League en leed het zijn eerste competitienederlaag.

Vrijdagavond 8 april ontvangt Oostende in de COREtec Dôme Heroes Den Bosch op de zesde speeldag van de crossborder fase van de BNXT League.

(PR)