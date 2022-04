Filou Oostende lijdt eerste BNXT-competitienederlaag, Revanche zoeken tegen Heroes Den Bosch

Half september won Filou Oostende in de Maaspoort van Den Bosch de eerste BNXT Supercup tegen ZZ Leiden. Vorig weekend leden de Filous in die sporthal hun eerste BNXT-competitienederlaag. Heroes Den Bosch zette een punt na 22 op 22.

Niet iedereen durfde het luidop te zeggen, maar bij verscheidene Oostendenaars leefde het verlangen om dit seizoen een ongeziene stunt te realiseren: een competitie zonder nederlaag. De 18 op 18 uit de nationale competitie zorgde al voor een perfect rapport. Driemaal overschreed Oostende uitgebreid de century-score: 51-105 in Brussels, 111-91 tegen Antwerp Giants en 65-112 in Luik. I

n Brussels (54 punten verschil) en in Luik (47 eenheden afstand) was de marge bij de laatste buzzer uitzonderlijk groot. Van de achttien zeges waren er elf met een verschil in dubbele cijfers. Eén keer ontsnapte Oostende met een winst van één puntje (72-73 in Charleroi), één keer met twee puntjes (80-78 tegen Brussels) en tweemaal met drie eenheden (85-88 in Antwerp Giants na één verlenging – 71-71 na vier quarters en 76-79 bij Kangoeroes Mechelen).

Het valt op dat Oostende het tegen Okapi Aalst tweemaal nipt haalde, aan zee met vier (88-84) en in het Forum met vijf punten (74-79).

Zoals in 1984-1985

Oostende opende de BNXT League met een 98-74-thuiszege tegen Donar Groningen. Wel moesten de Zeekapiteins hun teennagels kuisen om bij Feyenoord Rotterdam na 66-59 nog met 69-72 te winnen. Tegen ZZ Leiden zegevierde Oostende 78-70 na een 71-46-voorsprong. De winst tegen Landstede Hammers was de meest ruime: 83-54. Zo stond er woensdagavond 30 maart een 22 op 22 achter Oostende’s naam.

Vrijdag 1 april zette Heroes Den Bosch een punt achter deze knappe reeks. De Hollanders verbraken Oostende’s ongeslagen status. Oostende had in 1984-1985, toen als Sunair, al eens zo’n reeks van 22 op 22 gerealiseerd. Dit is dus een evenaring van het clubrecord. Vrijdagavond 8 april krijgt Filou Oostende meteen een kans om Heroes Den Bosch van antwoord te dienen.

Op de zesde speeldag van de crossborder-fase is Filou Oostende-Heroes Den Bosch de topaffiche. Den Bosch verloor dit seizoen tot nu toe al zijn matchen in België: 88-85 in Bergen, 84-66 in Mechelen en 84-65 in Leuven. Thuis won de Bosschenaren met 95-81 tegen Antwerp Giants en met 75-66 tegen Filou Oostende. Heroes Den Bosch heeft drie spelers met een Belgisch verleden: center Thomas Van der Mars (Okapi Aalstar), power forward Mohammed Kherrazi (Kangoeroes Mechelen) en guard/forward Shane Hammink (Spirou Charleroi).

Filou Oostende zorgt op deze speeldag met een casino night voor extra sportieve animatie. Elke supporter krijgt ook een voucher voor een garnaalkroket, in te wisselen in restaurant Brassi.

(PR)