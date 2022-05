Filou Oostende leidt na vlotte thuiszege met 2-1 in finaleserie

Zoals in de eerste titelfinale stond er ook woensdag geen maat op het meesterschap van Filou Oostende. De Zeekapiteins haalden het met 86-69 van Kangoeroes Mechelen en kunnen vrijdag bij een derde zege zichzelf opvolgen als landskampioen.

Coach Gjergja plaatste Randolph, Booth, van der Vuurst, Bratanovic en Jantunen in de basis. Bratanovic won de tip-off en Booth lanceerde de eerste bom na twaalf seconden. Het eerste Kangoeroe-antwoord kwam natuurlijk van Palinckx, een product van de Oostendse basketschool. Van der Vuurst driepunterde naar 9-6. Jantunen hoorde snel zijn tweede fout maar Booth zorgde na 4’59” voor 16-10, tijd voor een time-out van coach Michiels. Buysschaert en Gillet overschreden de grens van tien eenheden aan 24-11. Terwijl de Oostendse foutenlast toenam, naderden de Mechelaars tot 26-18.

De Oostendenaars vonden in dat initiële kwart hun vuurkracht vanop afstand terug: 4 op 5 driepunters. Ze zetten hun acht vrijworpen feilloos om en ze wonnen 12 van de 16 luchtduels. Rebounddominantie, heet dat. Het verklaart de 24-11-tussenscore waaraan Loubry en co toch knaagden tot 26-18.

MVP Randolph, het eerste kwart puntenloos, pakte toen met een paar heldere vrijworpen en een even zuivere bom uit de linkerhoek uit. Zo was coach Michiels na 15’03” verplicht tot een tweede time-out. Er stond een 37-23-bonus op het scorebord. De inspiratie hielp niet. Na een nieuwe bom van Randolph, maakte Michiels zich boos. Dankbaar zette Gillet de toegekende vrijworp wegens een technische fout om. Daar was de twintiger: 43-23. Een and one van Brimah hield dat verschil aan de rust (50-30) intact.

In het scoreverschil veranderde er tijdens het derde bedrijf nauwelijks iets: 68-50 aan het halfuur. Oostende had maximaal geleid met 23 punten bij 55-32.

Het vierde wedstrijdschuifje opende met de tiende assist van Keye van der Vuust. Graag dunkte Bratanovic die bal door het netje: 70-50. Kangoeroes gaf nier op en naderde via Stephens en Alston tot 77-62. De Filous morsten met de vrijworpen. Na een time-out van coach Gjergja stopten Booth en Randolph meteen die poging tot remonte van de Maneblussers. Kangoeroes Mechelen haalt enig vertrouwen: 18-20 in het derde en 18-19 in het vierde. Keye van der Vuurst zette met 10 punten en 10 assists een knappe double-double neer. Levi Randolph haalde de beste computerevaluatie met 18 punten aan 55 %, 7 rebounds en 5 assists. Ook Booth schitterde met 21 punten aan 68 %, 3 rebounds en 1 assist. Gillet (8 punten en 7 rebounds) deed opnieuw veel meer dan wat de stats tonen. Ook Bratanovic (11 punten en 5 rebounds) zette een knappe prestatie neer.

Als Filou Oostende vrijdagavond ook in Mechelen wint, volgt het zichzelf als landskampioen op. Bij een Mechelse thuiszege volgt een beslissend duel zondag in de COREtec Dôme van Oostende. (PR)