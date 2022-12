Filou Oostende lanceert twelvepack en halfseizoensabonnement

Na een superzege in een galamatch met veel ambiance tegen Hapoel Holon ontvangt Filou Oostende maandagnamiddag om 15 uur, tweede kerstdag, in de COREtec Dôme Kangoeroes Mechelen, medeleider in de BNXT League.

“Een thuismatch tegen Kangoeroes met de eerste plaats als inzet: dat is fantastisch”, zegt Jurgen Vanpraet, CEO van Filou Oostende. Deze week stelt BCO ook een twelvepack en een halfseizoensabonnement voor. Bij het halfseizoensabonnement zijn er verscheidene tarieven: 90 euro (studenten vanaf 12 jaar), 190 euro (65-plussers), 230 euro (gouden versie) en 360 euro (familieversie). Het geldt voor alle thuismatchen in de BNXT League, de beker van België, de Champions League en de playoffs. Basketliefhebbers die een origineel kerst- of eindejaarsgeschenk verlangen, kunnen in de fanshop van de COREtec Dôme een twelvepack met Filou-bier aan 20 euro bestellen. De twaalf blikjes van 25 centiliter hebben een gele verpakking waarop telkens één van de titelslogans sinds 2012 prijkt, met inbegrip van de hashtag Magic 12 van deze campagne. (PR)

Meer info: www.bcoostende.be