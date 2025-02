Filou Oostende lanceert spelerskaarten in ware NBA-stijl

De BNXT League hervat dit weekend na een interlandbreak. Filou Oostende is zaterdagavond om 20.30 uur in de COREtec Dôme gastheer voor Feyenoord Rotterdam. De koploper van de BNXT League zorgt ook voor bijzondere extrasportieve zaken.

Zaterdag kadert Filou Oostende zijn wedstrijd binnen een ‘Bro Night’, een mannenavond dus. Niet alleen een happy hour na de wedstrijd en een extra foodtruck zijn bijzonder, maar ook een dartstornooi voor vooraf ingeschreven basketliefhebbers.

In de fanshop kan je voor het eerst gameworn shirts kopen aan 59 euro per stuk. De tien laatste figuurtjes van Pierre-Antoine Gillet, 3D-geprint en 25 cm hoog, zijn aan 50 euro te koop.

Spelerskaarten

Die avond stelt BCO ook zijn twintig limited edition spelerskaarten voor. Ze bevatten de staff (Dario Gjergja, Thierry Declercq en Thomas Dreesen) en veertien kernspelers: Timmy Allen, Chase Audige, EJ Anosike, Simon Buysse, Marijn Ververs, Corentin Efono, Joppe Mennes, Davion Mintz, Matthias Tass, Servaas Buysschaert, Haris Bratanovic, Matteo Verstraete, Noah Meeusen en Pierre-Antoine Gillet. Vijf jonge talenten prijken samen op één kaart: Jules Rotsaert, Siel De Doelder, Tim Waerniers, Loup Fogang Tchendjou en Edney Francisco Manuel. Eveneens zijn er twee kaarten voor de legendes Dusan Djordjevic en Veselin Petrovic. Vijf kaarten vind je in een zakje van 3 euro. In de NBA is het verzamelen van zo’n spelerskaarten een hit. Benieuwd hoe de Oostendse basketliefhebbers zal reageren.

Vrijdag waren er al drieduizend tickets voor het duel Filou-Feyenoord verkocht.