Filou Oostende kwalificeert zich voor halve finales van de beker

In het derde kwart keek Filou Oostende plots tegen een achterstand van elf punten aan. Limburg United leek op weg naar de halve finales. Tyree en zijn maats nemen echter halverwege het momentum over en wonnen met 98-87.

De terugwedstrijd van de kwartfinales om de beker van België, de Lotto Basketball Cup. Uit de heenmatch van vorige vrijdag had Limburg Unied een bonus van drie stuks (73-70) overgehouden. Oostende miste nog steeds Djordjevic maar recupereerde Buysschaert. Bij Limburg United was De Zeeuw nog out. Serron was in “zijn” Oostende ook toeschouwer.

Gjergja stelde van der Vuurst, Bratanovic, Gillet, Tyree en Bleijenbergh in de basis op. Bij de bezoekers volgde gewezen Oostendenaar Desiron Bratanovic, die met twee korven Oostende snel virtueel in de halve finales plaatste: 4-0. Maar het zou helemaal niet zo gemakkelijk verlopen als de supporters toen hoopten.

Desiron tekende de eerste Limburgse korf diep in de derde minuut aan. Vroeg in de vijfde minuut keek Desiron al tegen zijn tweede fout aan, tijd voor een vervanging. Bij een 9-10-achterstand maakte Buysschaert, die zeven weken geleden een knieblessure had opgelopen, zijn heroptreden. Met een stevige dunk (12-13) groette hij meteen allen. Stein driepunterde met zijn zevende punt de 20-23-score aan het einde van het initiële kwart. Acht keer wisselde de naam van het leidende team in dat kwart, vier scores waren een gelijkspel.

Limburgse bommen

Stein, Dedroog en Delalieux verhoogden de kloof tot zeven eenheden, het grootste verschil voor de rust: 35-42. Met zijn elfde punt, een bom, liet Delalieux de Limburgers met een vijfpuntenvoorsprong (44-49) naar de kleedkamer stappen. Limburg had toen negen bommen aan 75 % gedropt.

Elf punten achterstand

Voor de eerste korf van het derde bedrijf zorgde Stein en zo was het meteen 44-51. Na Delalieux’ derde bom (22’23”) keek Oostende bij 48-59 al tegen een achterstand in dubbele cijfers aan. Gjergja riep meteen zijn team langs de zijlijn. De inspiratie had effect. Tyree en Gillet naderden tot 60-62. Opnieuw namen de Limburgers afstand (65-72), ditmaal via driepunters van Stein en Lambot.

Acht punten van Buysse

Na het halfuur (72-75) bracht Tyree met een and one beide teams dadelijk oop gelijke hoogte. Bratanovic volgde zijn voorbeeld en zo werd het 78-76. Het was van de laatste minuut uit het eerste kwart geleden dat Oostende leidde. Met nog 5’26” op de klok vlamde Barcelo de kustploeg virtueel (86-81) in de halve finales. De zenuwen speelden ook mee want teveel ballen dansten uit de ring. Lambot en Cale hoorden hun vijfde fout. Zes vrijworpen en een lay-up van Buysse gaven Oostende zuurstof: 94-81 en nog 1’53” op de klok. Die kwalificatie gaven Buysse, Bratanovic, Barcello, Gillet en Tyree niet meer uit handen. De Limburgers stelden verbaasd vast dat ze 35 fouten hoorden en dat de Oostendenaars 41 vrijworpen mochten nemen. Half januari bekert Filou Oostende in de halve finales tegen Spirou Charleroi. Een veelbelovende affiche! (PR)