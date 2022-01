Filou Oostende kwalificeert zich voor de Round of Sixteen van de Champions League

In het noordwesten van Bosnië heeft Filou Oostende de derde play-in tegen KK Igokea met 77-83 gewonnen. Zo kwalificeren de Zeekapiteins zich voor de Round of Sixteen van de Champions League.

Met een 8-0 openden de Bosniërs deze derde play-in. Nadat Oostende tot 10-7 naderde, liep de thuisploeg nog verder uit: 17-7. Ondertussen zat Djordjevic met twee fouten waarvan een vederlichte aanvallende, al op de bank. Randolph (10 punten in het initiële kwart) regisseerde een 7-0-antwoord maar hoorde in de tiende minuut ook zijn tweede fout. Booth driepunterde beide teams in de dertiende minuut op gelijke hoogte: 26-26. Buysschaert voegde twee vrijworpen toe: 26-28, het resultaat van een Oostendse 0-10-run in 2’16”. Oostende bleef tot 32-35 voorop maar trok naar de rust met een 43-39-achterstand.

Betrouwbare Haris Bratanovic

De Bosniërs pakten het derde bedrijf het best aan. Ze controleerden moeiteloos het spel en diepten een 56-44-voorsprong uit. Toen stuurde coach Gjergja eindelijk Haris Bratanovic tussen de lijnen. Op de centerpositie was het immers niet eenvoudig. Bratanovic bewees zijn betrouwbaarheid met knappe korven en krachtige rebounds. Randolph en Djordhevic driepunterden nar 59-58. Vroeg in het vierde kwart bracht Djordjevic beide teams op gelijke hoogte: 62-62. De Oostendse hoop verdween echter snel door een Bosnische 11-0-run.

Indrukwekkende 0-18

Nog 5’58” op de klok en een 73-62-voorsprong voor Igokea dat zich vorig seizoen ook al voor de Round of Sixteen had geplaatst. Toch reageerde Oostende opnieuw en nu heel krachtig. Drie bommen (Booth 2, Jantunen 1), drie tweepunters (Booth, Djordjevic en Randolph) en drie vrijworpen (Booth 2, Brimah 1) vormden een indrukwekkende 0-18-run. In de 30 slotseconden liet Oostende bij 73-80 de zege niet meer ontglippen: 77-83. Booth (24 punten aan 76 %, 4 rebounds en 6 assists) was de grote meneer in deze kwalificatiewedstrijd.

Volgende tegenstanders

In groep K treft Oostende het Spaanse Unicaja Malaga, het Roemeense Cluj en de winnaar van een play-in tussen het Israëlische Hapoël Jeruzalem (de club van Retin Obasohan) en het Oekraïense Prometey. (PR)