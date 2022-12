Filou Oostende kwalificeert zich met stuntzege voor play-ins

Twee uur na de onverwachte 85-91-overwinning van Filou Oostende op Galatasaray Istanbul verloor Legia Warschau met 101-79 op Hapoel Holon. Zo zijn de Oostendenaars zeker van kwalificatie voor de play-ins in januari.

De Oostendenaars hebben de mix van arrogantie en nonchalance van de Turkse topclub stevig afgestraft. Van de 19-13-opener bleef na het initiële kwart niets over: 20-20. gehouden. Aan de rust leidden de Turken met 39-33. Vroeg in het derde kwart verhoogde Galatasaray Istanbul de verdedigende intensiteit. De voorsprong klom tot dertien eenheden, 54-41. Maar daarna toonde Oostende, dat zijn samenspel bleef verzorgen, zijn mentale weerbaarheid tegen een te individueel georiënteerd Galatasaray.

Met een bom uit de linkerhoek vlamde Gillet Oostende 68-69 voorop. Nog 6’22”. Ennis en co reageerden snel: 74-72. Maar Oostende geloofde steeds meer in zijn kansen. Assist op assist volgde. Thurman, Gillet en Troisfontaines staken een 0-7-run in mekaar: 74-79. Toch kwam Galatasaray opnieuw naast Oostende: 82-82 en nog 50 seconden op de klok. Dat heet een “close game”.

Stuntzege

Op 34 seconden van de buzzer zette Van der Vuurst met een belangrijke driepunter (82-85) de thuisploeg opnieuw onder druk. Thurman dikte met vrijworpen tot 82-87 aan, Ennis benutte ook twee vrijworpen: 84-87 en nog 19 seconden. McGee stopte snel van der Vuurst foutief. De Nederlander aarzelde niet: 84-89. Na een Turkse vrijworp legde Thurman (26 punten aan 84 % uit 8 op 9 tweepunters, 1 op 2 bommen en 7 op 8 vrijworpen) met twee vrijworpen de 85-91-eindstand vast. Een stuntzege!

Nog uitblinkers? Ja! Van der Vuurst tekende een double-double (13 punten, 11 assists). Buysse (11 punten, 6 assists) was de X-factor van Oostende. Gillet schitterde na de rust met drie bommen en eindigde op 17 bommen en 4 assists. De zeven Oostendse driepunters uit elf pogingen in de tweede helft leverden ook een grote bijdrage aan deze overwinning. Noteer ook de 18 Filou-assists van de tweede helft.

Dinsdag 20 december rondt Oostende thuis deze poulefase af met een match tegen leider Hapoel Holon. (P.R.)