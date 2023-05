Filou Oostende komt op één zege van twaalfde landstitel op rij

Als Filou Oostende zaterdagavond thuis of maandagnamiddag op verplaatsing nog één play-off finale wint, volgt het zichzelf opnieuw op als landskampioen. In de derde finale boekten de Filous een 70-86-overwinning op bezoek bij Antwerp Giants. Dank zij deze collectieve topprestatie staat het 1-2 in Oostends voordeel.

Van der Vuurst knalde na veertig seconden met zijn langeafstandswapen de nul weg. Hij herhaalde zo’n bom en voegde ook nog een tweepunter en een and one eraan toe: elf Nederlandse punten in 3’36”. Tyree (bom), Gillet (dunk) en Jovanovic (twee vrijworpen) verhoogden de productie tot een 9-17-score na 4’14”.

Tyree stond ook hot, joeg een paar tweepunters in het netje en vlamde een koppel bommen binnen. Drie vrijworpen van Buysschaert legden de 16-32-stand na het intiële kwart vast. Oostende had toen 7 op 10 tweepunters, 4 op 6 bommen en 6 op 7 vrijworpen gescoord. Wat een statement van de titelverdediger die ook defensief heel keurig was.

Naderende Antwerpenaars

In het tweede kwart verhoogde Antwerp Giants zijn intensiteit. De Sinjoren speelden agressiever in hun defensie. Zo gunden ze de Oostendenaars nauwelijks of geen gemakkelijke korven.

Coach Ivica Skelin stuurde zijn team echter met een 12-0-run in 2’16” opnieuw in de wedstrijd: 28-32. De thuisploeg naderde zelfs tot 33-35, maar Mwema en co slaagden er niet in de leiding over te nemen. Bommen van Van der Vuurst en Buysse voedden een nieuwe rush van de Zeekapiteins, die met een 41-49-voorsprong naar de kleedkamer stapten.

6-22 in derde kwart

Oostende opende het derde bedrijf met een korf van Gillet en een bom van Bleijenbergh: 41-54 en time-out voor coach Skelin. Halverwege dat kwart maakte Gjergja zich boos op Tyree die de bal verloren had. De refs smeerden de coach daarvoor een technische fout aan. Compleet onbegrijpelijk. Iets later hoorde Jovanovic zijn derde fout.

Het stoorde de Zeekapiteins niet. Met een and one van Bleijenbergh, een bom van diezelfde Bleijenbergh en een driepunter van Gillet verdubbelde het verschil bijna: van 45-56 naar 45-65. Van der Vuurst (4 punten) en Tyree (2 punten) stoomden door naar 47-71 aan het halfuur. Oostende had een 6-22 gerealiseerd in dat derde kwart. Wat. Een. Statement.

MVP Tyree

Van der Vuursts bom vroeg in het vierde wedstrijdschuifje resulteerde in de maximale 27-punten-kloof: 47-74. Smout, ex-Oostende, dropte daarna enkele bommen waardoor de Giants naderden tot 64-78. Barcello legde de 70-86-eindstand vast. Antwerp Giants heeft deze finalematch geen seconde geleid. Het stond veertig seconden op 0-0 en daarna vatte Oostende zijn demonstratie aan.

Met 18 punten aan 56 %, 3 rebounds, 6 assists en 3 steals was Tyree de MVP van deze derde wedstrijd. Maar Van der Vuurst viel ook op: 23 punten aan 73 % en 2 assists. Georganiseerd en geduldig, aanvallend keurig en defensief beresterk sleepte Oostende deze cruciale zege binnen.

Zaterdagavond om 20.30 uur gaat Filou Oostende in de eigen COREtec Dôme op zoek naar zijn twaalfde opeenvolgende landstitel.