Filou Oostende kent weinig moeite met Nederlandse kampioen Leiden

Filou Oostende heeft het duel tussen de twee titelverdedigers van de Lage Landen met 78-70 gewonnen. Filou Oostende, nét geen kwartfinalist in de Champions League, speelde een halfuur veel fysieker en efficiënter dan Zorg en Zekerheid Leiden, halvefinalist in de FIBA Europe Cup.

Oostende miste de geblesseerden Gillet (achillespees) en Buysse (knie). Jantunen en Bratanovic kregen een basisplaats naast Randolph, Booth en Djordjevic. Aan de vrijworplijn opende Bratanovic de score, Jantunen tekende de eerste tweepunter aan: 4-0. Na de eerste bom van Randolph was het in de derde minuut 9-2. Na Jantunens 11-2 vroeg coach Hammink meteen een time-out aan.

Toch overschteed Booth na 5’25” al de grens van tien eenheden: 15-4: Vroeg in de zesde minuut was Djordjevic wegens twee fouten al naar de bank gestapt. De kapitein van Leiden, Ververs, keek snel tegen zijn derde fout aan. Van der Vuurst, Nederlander bij Oostende, plofte in de achtste minuut zijn eerste bom en de score klom naar 20-7. Leiden knipte enkele puntjes van dat verschil af naar het einde van dat initieel kwart: 21-13. Oostende had toen al acht assists uitgedeeld.

Afstandswapen

Randolph opende met een bom het tweede deel. Maar de bezoekers hadden geen zin in een nieuwe, grote achterstand. Na 14 minuten hijgden ze bij 28-23 in de hals van de Oostendenaars. Na een dunk van Briah driepunterde Mikalauskas zelfs naar 34-30. Tijd voor Booth om ook zijn afstandswapen boven te halen: 37-30.

De Zeekapiteins zeilden naar 42-30. TRoisfontaines en Conger schudden bommen uit hun pols: 48-33. Conger dunkte 50-36-cijfers op het boird, Troisfontaines legde met een bom de 53-36-rustscore vast. Oostende telde toen al zeventien assists! Bovendien hadden de Oostendenaars hun driepunters (7 op 9) toen aan 77,8 % afgewerkt.

Een Booth-bom was vroeg in het derde bedrijf meteen goed voor een twintiger: 56-36. Wanneer de Nederlanders iets naderden, dropte Randolph twee nieuwe bommen. Daar was de twintiger opnieuw: 64-44. Leiden had het in zijn aanvallende acties hard te verduren tegen de Oostendse verdediging. Aan het halfuur (67-46) leek de wedstrijd beslist.

Overwinning

Troisfontaines en van der Vuurst tekenden de eerste korven van het vierde wedstrijdschuifje aan: 71-46. Brimah pakte iets later met zijn zesde block-shot uit. Toch reageerden de bezoekers met een 0-13-run tot 71-59 na 35 minuten. Het verschil van 25 punten was iets meer dan gehalveerd in enkele minuutjes! Leiden heerste in de offensieve rebounds en scoorde ook lekker uit tweedekansshots.

Randolph en Booth keerden terug ten nadele van Conger en Troisfontaines. Leiden prikte 73-66 op het bord met nog twee-en-een-halve minuten te spelen. Bratanovic had iets eerder Brimah vervangen. Gjergja wou nieuwe inspiratie geven tijdens een time-out. Met vrijworpen van Midtgaard werd het zelfs 73-68. Bratanovic’ intikkertje gaf enige zuurstof: 75-68. Een bom van Jantunen (78-70) garandeerde de Oostendse overwinning.

(PR)