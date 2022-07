Filou Oostende kent op 7 juli pouletegenstanders Champions League

Donderdag 7 juli kent Filou Oostende zijn pouletegenstanders voor de zevende editie van de Basketball Champions League. Intussen maakte de BNXT League al de kalender voor het tweede seizoen bekend.

De BNXT League behoudt de competitieformule in zijn oorspronkelijke opzet. Alle BNXT League clubs werken in 2022-2023 eerst een nationale ronde af in double round robin format van 30 september 2022 tot 18 februari 2023. Elk team speelt dus thuis en uit tegen de negen andere clubs uit zijn eigen land, goed voor een competitie van achttien speeldagen. Na de nationale fase volgt de grensoverschrijdende competitiefase met Elite Gold en Elite Silver van 3 maart tot 28 april 2023. Daarna zijn er de play-offs, eerst per land, daarna grensoverschrijdend.

De nieuwe BNXT-competitie vangt in het weekeinde van 30 september tot 2 oktober aan. Filou Oostende speelt die zondagnamiddag 2 oktober op bezoek bij Antwerp Giants. Vrijdag 7 oktober volgt de heruitgave van de play-offfinale, Kangoeroes Mechelen-Oostende. Filous eerste thuismatch is zaterdag 15 oktober tegen Okapi Aalst. Vrijdag 4 november (thuis tegen Luik) en zondag 6 november (in Brussels) wacht er een dubbel weekeinde. Woensdag 7 december volgt er een midweekspeeldag met Oostende-Antwerp Giants. Tweede kerstdag, maandag 26 december, prijkt de topper Oostende-Kangoeroes Mechelen op de kerstaffiche. Zaterdag 18 februari beëindigt Oostende die reguliere competitie met een thuiswedstrijd tegen Bergen.

Achttien kampioenen

De raad van bestuur van de Champions League heeft de teams die mogen deelnemen aan de zevende editie van deze continentale clubcompetitie bekendgemaakt. 52 clubs uit 29 Europese landen werden geselecteerd voor de Champions League, editie 2022-2023. Achttien van hen zijn vandaag landskampioen, zeven zijn vice-kampioen en 10 andere deelnemers bereikten ook de halve finales van hun kampioenschap. Filou Oostende, AEK Athene en de Tsjechische kampioen Nymburk zijn er voor de zevende editie op rij bij, altijd dus. Ze behoren tot de 28 clubs die een rechtstreeks ticket behaalden op sportieve gronden. 24 andere clubs strijden vanaf 21 september in kwalificatierondes voor de vier resterende tickets. In tegenstelling tot vorige seizoenen is de Belgische vice-kampioen, ditmaal Kangoeroes Mechelen, daar niet bij.

De poulefase van de Basketball Champions League vangt 4 oktober aan met acht poules van vier teams waarvan de eerste per groep zich rechtstreeks plaatst voor de Round of Sixteen. De tweede en derde van elke poule spelen in januari play-ins voor de andere tickets. De organisatie aanvaardde geen clubs uit Rusland en Wit-Rusland. (PR)