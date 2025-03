Filou Oostende kan in Leiden wellicht geen beroep doen op Audige

De Amerikaanse shooting guard Chase Audige, die woensdag in Antwerpen uitgegleden is, zal vermoedelijk onbeschikbaar zijn voor de competitiematch van zaterdag in Leiden. Meteen na deze competitiewedstrijd was er al een vermoeden van een blessure aan de adductoren.

Twee weken eerder had Audige na een glijpartij op training een liesverrekking opgelopen. Volgende week zijn er nog aanvullende onderzoeken gepland. De Filous konden vrijdag trouwens niet trainen in de COREtec Dôme wegens een concert van Brihang en ze weken uit naar het stedelijk sportcentrum aan de Koninginnelaan. Filou Oostende is na 24 speeldagen koploper in de BNXT League.