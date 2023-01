Filou Oostende kan de klus niet afmaken tegen Bahcesehir Koleji Istanbul

Wat een ontgoocheling dinsdagavond in de COREtec|Dôme: Filou Oostende liet zijn kans op kwalificatie voor de Round of Sixteen liggen. Het Turkse Bahcesehir Koleji kwam verdiend in Oostende met 64-77 winnen. Een beslissende derde match volgt dinsdag 17 januari aan de boorden van de Bosporus.

Sjonge, de intensiteit en agressie van de Rode Draken was meteen stevig. Bratanovic en van der Vuurst wisten de Turkse 0-4-opener uit. Op het einde van de vierde minuut hoorde Bratanovic bij 6-11 zijn tweede fout. Iets later, bij 6-13, vroeg Gjergja zijn eerste time-out aan. Aan de vrijworplijn verhoogde Smith met drie vrijworpen het verschil na 4’26” tot tien eenheden: 6-16. De foutenbalans bedroeg toen 5-0. Moeilijke start. Baygül dikte nog aan tot 6-18 na 5’25”. Meteen na de wissel van der Vuurst-Tyree door Barcello-Troisfontaines scoorde Gillet de eerste Oostendse driepunter: 11-20. Met een bom van Arslan eindigde het eerste kwart bij een 13-27-achterstand? Dat openingskwart gaf de Oostendenaars zo’n slecht déjà vu-gevoel. In Istanbul leidde Bahcesehir na tien verschroeiende minuten met 27-10.

In tegenstelling tot vorige week vatte Oostende het tweede kwart niet schitterend aan. Integendeel, Smith flirtte zelfs met een twintiger (15-32) in de dertiende minuut. Snel milderden Thurman en Tyree tot 22-34. Maar bij een 26-41-achterstand vroeg Gjergja een nieuwe time-out aan. Na een opzettelijke fout van Bleijenbergh bracht Boutsiele 26-43-cijfers op het bord. In twee dolle minuten halveerden Tyree, Bleijenbergh, Buysschaert en Gillet die kloof tot een 35-43-rustscore.

Uitsluiting Bleijenbergh

Meteen opende Van der Vuurst het derde bedrijf, waarin Bratanovic opnieuw in de basis stond: 37-43. Boutsiele beukte echter naar 40-54, tijd voor een Oostendse time-out. Het werd helemaal moeilijk toen Bleijenbergh een technische fout hoorde omdat hij de bal te hard kaatste. In combinatie met zijn onsportieve fout uit het tweede kwart betekende dit de uitsluiting voor de jonge Antwerpenaar. Coach Gjergja applaudisseerde voor de beslissing en hoorde ook een technische fout. Smith en co dankten met een sprintje naar een maximale 40-58. Aan het halfuur (49-65) twijfelden weinigen nog dat Bahcesehir zou winnen. Dat verschil was in de 35ste minuut trouwens opnieuw toegenomen tot achttien eenheden (51-69). Thurman produceerde nog knappe korven waarvan drie bommen in evenveel minuten en van der Vuurst duwde de achterstand onder de tienpuntengrens: 64-72 en nog 2’01” op de klok. Dichter naderde Oostende niet meer: 64-77.

Bahecesehir Koleji Istanbul, winnaar van de FIBA Europe Cup 2022, heeft dus orde op zaken gesteld en de stand in zijn play-ins met Filou Oostende op 1-1 gebracht. Op geen enkel moment konden de Zeekapiteins de Rode Draken bedreigen. De Turken wonnen met 64-77.

De derde en beslissende match met als inzet een ticket voor de Round of Sixteen volgt dinsdag 17 januari in Istanbul. Voordien hebben de Oostendenaars nog twee competitiematchen af te werken: vrijdag 13 januari thuis tegen Spirou Charleroi en zondag 15 januari in Leuven Bears. Van een heavy programma gesproken. Bescherming als vertegenwoordiger van ons land op het Europese forum geniet Filou Oostende niet. Van uitstel van een competitiematch is, in tegenstelling tot in het voetbal, geen sprake. (PR)