Filou Oostende is vaste klant in Champions League

Met een trip naar het Turkse Izmir vangt Filou Oostende dinsdag 17 oktober zijn achtste campagne in de Champions League aan. Ook het Duitse Oldenburg en het Franse Straatsburg behoren tot dezelfde poule E.

29 teams waaronder Filou Oostende bekwamen een rechtstreeks ticket voor de Basketball Champions League die dit seizoen al aan zijn achtste editie toe is. Drie andere teams kwalificeerden zich na evenveel tornooien en een prekwalificatiematch in Turkije. Voor deze drie tickets streden 25 teams.

Zoals in het voetbal nemen niet alleen kampioenenteams aan de Basketball Champions League deel. Zeven teams wonnen vorig seizoen het kampioenschap in hun land: Filou Oostende (België), Igokea (Bosnië-Herzegovina), Falco Szombathely (Hogarije), VEF Riga (Letland), King Szczecin (Polen), Benfica (Portugal) en Opava (Tsjechië). Bijna elk jaar zijn er ongeveer zoveel kampioenen aanwezig. Zes van hen plaatsten zich rechtstreeks, één van hen (Benfica) kwam erbij dankzij winst in een voorronde.

Vijftien landen

De 32 deelnemers aan de Basketball Champions League vertegenwoordigen 15 Europese landen. Door twee voorrondewinsten voor Cholet en Straatsburg verdubbelde Frankrijk zijn aantal deelnemers tot 4. Turkije (5) is het talrijkst aanwezig voor Griekenland (4), Spanje (4), Frankrijk (4) en Duitsland (3). Van Israël en Italië zijn er twee deelnemers. België, Bosnië-Herzegovina, Hongarije, Letland, Litouwen, Polen, Portugal en Tsjechië hebben één team in deze prestigieuze continentale clubcompetitie. Oostende is één van de weinige clubs die er al elk seizoen bij is.

Vanuit elke poule stapt de groepswinnaar telkens naar de Round of Sixteen. De nummers vier zijn uitgeschakeld. De nummers twee en drie strijden in play-ins tegen teams uit andere poules voor de andere tickets van de Round of Sixteen.

39 euro

Filou Oostende biedt een abonnementsformule voor de drie thuiswedstrijden (15 november, 12 en 19 december) aan. Normaal kost een inkomkaartje voor zo’n Europese match 18 euro. Wie zinnens is de drie topduels in de COREtec Dôme bij te wonen, doet zijn voordeel met een abonnement dat 39 euro kost. Zo doe je 5 euro winst per thuiswedstrijd. Voor de seats kost een abonnement 150 euro. (PR)

Tickets bestellen kan via info@filou-oostende.be en 059/51.26.27.