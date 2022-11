Filou Oostende is met 4 op 5 virtuele leider: Goed bezig op drie fronten

Door een interlandbreak liggen alle clubcompetities stil. Terwijl Dario Gjergja als bondscoach de Belgian Lions voorbereidt op duels tegen Turkije en Griekenland, maken we een eerste stand van zaken van Filou Oostende op. De rood-gelen zijn goed bezig op drie fronten.

In tegenstelling tot vorig seizoen zal Filou Oostende geen perfecte nationale competitie afwerken. In Charleroi leden de Oostendenaars een zware 92-70-nederlaag. Het was van mei 2018, ruim vier jaar geleden, dat Oostende zo zwaar verloor, toen 90-67 in Aalst. De 108-62-overwinning tegen Luik is dan weer een van de meest ruime thuiszeges uit de jongste seizoenen. De 84-115-eindstand in Brussels is offensief een topscore. Helaas is de rangschikking na niet eens anderhalve maand al onvolledig. Zo waren er vorig weekeinde twee niet complete speeldagen. Leider Charleroi (4-2), Okapi en Brussels speelden als enigen van de tien eersteklassers al zes matchen. Oostende en Limburg United (elk 4-1) zijn de virtuele leiders. De competitie hervat zaterdag 19 november met Oostende-Limburg United! Antwerp Giants (1-3) draagt de rode lantaarn.

De stevige blessures van Djordjevic (voetzoolpees) en Buysschaert (knie) deden velen schrikken. Bleijenbergh (scheurtje in kuitspier) en Bratanovic (hamstrings) moeten ook rusten. De Amerikaan Barcello is de nieuwe pointguard.

Opnieuw naar Bosnië?

De poulefase van de Champions League is halverwege. Filou Oostende verloor thuis tegen Galatasaray en op bezoek bij Holon. Wellicht zijn de middelste speeldagen cruciaal. Zoals vorig seizoen, toen Kalev Tallinn en Filou Oostende, bekampen de teams met 0 op 2 mekaar dan twee keer. Ook zoals vorig seizoen baskette Filou eerst op verplaatsing. Opnieuw herhaalde zich het scenario: Filou won, ditmaal niet op de buzzer na verlenging, maar ruim in de reguliere speeltijd. Als de roodgelen dit dinsdag 22 november herhalen, is de kwalificatiekans voor de play-ins heel groot. In die barragematchen speelt de derde van poule C tegen de tweede van poule D. Momenteel zou dat ook een heruitgave van vorig seizoen zijn. Het Bosnische Igokea is immers de tweede in poule D, Oostende derde in groep C. Het Spaanse Bilbao (3-0), het Turkse Bahcesehir (1-2) en het Tsjechische Nymburk (1-2) kunnen de rangschikking van poule D natuurlijk nog helemaal door elkaar gooien.

Heruitgave bekerfinale

In de beker van België schakelde Oostende vlot de tweedeklassers LPD Donza (75-93) en Melsele-Beveren (65-106) uit. In de kwartfinales wacht een heruitgave van de finale van vorig seizoen, tegen Limburg United (met Quentin Serron!), vrijdagavond 9 december in Hasselt, zondagnamiddag 11 december in Oostende. (PR)