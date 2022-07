Filou Oostende heeft nog veel rekruteringswerk: “Begin augustus kondigen we de aanwinsten aan”

Vier buitenlanders van Filou Oostende – Mikael Jantunen, Levi Randolph, Phil Booth en Amida Brimah verlaten de kampioenenploeg. Het staat vast dat ook Demetrius Conger niet meer terugkeert. Filou Oostende heeft dus nog veel rekruteringswerk.

Mikael Jantunen, die in de BNXT League de onderscheiding ‘beste zesde man’ ontving, verdedigt volgend seizoen de kleuren van de Italiaanse eersteklasser Treviso. Die eindigde vorig seizoen op de tiende plaats in de Italiaanse eerste klasse en bereikte net zoals Oostende de ‘Round of Sixteen’ van de Champions League. Volgend seizoen speelt Treviso niet Europees.

Levi Randolph, de MVP van de BNXT League, verdedigt straks, ook in de Champions League, de kleuren van het Israëlische Hapoel Jeruzalem. Dit is een toptransfer!

Phil Booth tekende een contract bij KK Buducnost Podgorica, titelverdediger in Montenegro. Volgend seizoen basket Booth met Buducnost in de Eurocup.

Amida Brimah heeft een lucratief eenjaarscontract getekend bij het Japanse Akita Northern Happinets. Deze club eindigde het voorbije seizoen op de zesde plaats in de oostelijke competitie van Japan. In de kwartfinales van de nationale play-offs verloor hij tegen Ryukyu Golden Kings Okinawa, de latere vicekampioen van Japan. Amida Brimah vindt in de havenstad Akita in het noordwesten van Japan alvast één gelijkenis met Oostende. De clubkleuren zijn dezelfde, rood en geel.

Naar verluidt hebben deze vier spelers nu een contract dat drie- tot vijfmaal hoger ligt dan wat ze bij Oostende verdienden. De vier spelers erkennen dat hun spelerswaarde aanzienlijk toegenomen is dankzij de vorming bij coach Dario Gjergja.

Grote meerwaarde

Jurgen Vanpraet, ceo van Filou Oostende, bevestigt dat de club werkt aan de opbouw van het team voor de competitie 2022-2023. “We doen dit in alle rust met het vaste scoutingsteam en het dagelijks bestuur. Coach Dario Gjergja is met hen hiermee dagelijks bezig”, meldt hij. “De basis van ons team blijft intact en we zullen die aanvullen met buitenlandse opportuniteiten, spelers die weten dat ze in de BNXT League en in de Champions League bij ons volop in de kijker kunnen lopen. We vullen dat team aan met enkele talentvolle jongeren uit onze basketschool.”

“Het juiste evenwicht in het team zoeken en spelers erbij halen die een grote meerwaarde vormen, is onze tweede natuur geworden. Als gevolg hiervan halen we telkens mooie resultaten”, zegt Vanpraet die verwacht begin augustus de aanwinsten aan te kondigen. Op maandag 8 augustus zijn de eerste medische testen voor zowel het eerste team als voor de basketschool.” (PR)