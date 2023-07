Filou Oostende heeft Duitse en Turkse tegenstander in Basketball Champions League

In het House of Basketball in het Zwitserse Mies vernam Jurgen Vanpraet, ceo van Filou Oostende, de tegenstanders van de Zeekapiteins in de achtste editie van de Basketball Champions League.

53 clubs uit 30 landen nemen aan de Basketball Champions League. 92 % van deze clubs bereikten het vorige seizoen de nationale play-offs. In het geheel zijn er vijftien kampioenen. Twaalf clubs zijn in het verleden ooit tot Europees kampioen gekroond.

Filou Oostende behoort tot groep E met het Turkse Pinar Karsiyaka Izmir, het Duitse Oldenburg en de winnaar van het derde kwalificatietornooi. Het Franse Straatsburg is favoriet voor dat tornooi waaraan ook Jonava (Litouwen), Karhu (Finland), Ironi Ness Ziona (Israël), Legia Warschau (Polen), Mornar (Montenegro), Obradoiro (Spanje) en de winnaar van de pre-qualifier tussen het Zwitserse Fribourg en het Britse Caledonia Gladiators deelnemen.

De poulefase vangt dinsdag 17 oktober aan en eindigt in de week voor Kerstmis. In elke poule speelt ieder team tegen zijn drie opponenten thuis en op verplaatsing. De acht groepswinnaars kwalificeren zich voor de Round of Sixteen. De tweedes en derdes van elke poule spelen in januari play-ins volgens de best-of-three-formule om een ticket voor die Round of Sixteen te bekomen. In die Round of Sixteen zijn er vier groepen van vier teams.