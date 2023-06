Filou Oostende haalt verwoestend uit tegen Limburg United en strijdt voor BNXT-titel

Coach Gjergja had slechts tien spelers voor de tweede halve finale tegen Limburg United. Ze scoorden allen. Zes van hen eindigden zelfs in de dubbels cijfers. Dank zij een verwoestend verschil van 37 eenheden (104-67) kwalificeert Filou Oostende zich voor de finale om de BNXT-titel.

Naast Tyree, Bratanovic en Djordjevic was ook Bleijenbergh niet speelklaar. De MVP van de Belgische playoffs liep in de eerste halve finale te Hasselt een verrekking in de kuit op. Bij Limburg United zijn, zoals geweten, Serron en Ceyssens al geruime tijd out.

Gjergja pakte met een unieke basis uit: Troisfontaines en Barcello naast van der Vuurst, Gillet en Jovanovic. Al in de eerste minuut werd de Servische center door Buysschaert vervangen. Gjergja roteerde vaak en veel. Limburg opende met Cale, Delalieux, Hammonds, Leemans en Stein.

Twintiger aan de rust

Na niet eens drie minuten riep Gjergja zijn spelers naar de zijlijn. Stein en Leemans hadden een 2-9-voorsprong gerealiseerd. Gillet deed de score aan 15-14 kantelen. Na 15-17 duwden de Oostendenaars in een tweetal minuten naar 29-19 aan het einde van het initiële kwart door.

Bommen van van der Vuurst en Buysse diepten de kloof snel naar vijftien eenheden (37-22) uit. Tijd voor een time-outaanvraag bij Limburg. Het hielp niet. In de zeventiende minuut driepunterde Troisfontaines de twintiger (48-28) op het scorebord. Dat verschil bleef halverwege de avond (57-37) behouden. Het verschil tussen de twee teams vertaalde zich ook in de assists. Van der Vuurst deelde er eentje meer uit dan alle Limburgers samen: 7-6.

Troisfontaines century

In het derde wedstrijdluikje vergrootte Oostende moeiteloos de marge tot een dertiger, 74-44 na 26 minuten. De match lag in zijn definitieve plooi. Desiron haalde het einde niet want in een luchtduel met Jovanovic liep hij een bloedende wonde aan de slaap op.

Wegens vijf fouten haalden Thurman (87-58), Delalieux (97-63), Leemans (97-63) het einde niet. Troisfontaines plofte de century-score (100-64) in het netje. Bij 103-64, een korf van Jovanovic, prijkte de maximale kloof van 39 punten op het bord. Kediambiko legde de eindstand vast. De 104-67-cijfers vormen de zwaarste nederlaag uit de Limburgse clubgeschiedenis, een verschil van 37 punten. Vijf jaar geleden verloren ze eens met 33 punten,… tegen Oostende.

Knappe stats

Gillet haalde de beste computerevaluatie met 24 punten aan 77,7 %, 5 rebounds en 3 assists. Ook Troisfontaines, uitzonderlijk in de basis-vijf, schitterde met 20 punten aan 68,4 %, 6 rebounds en 5 assists. Van der Vuurst realiseerde een double-double: 11 punten en 11 assists. De Zeekapiteins deelden trouwens dubbel zoveel assists (26-13) uit dan de Limburgers. Ze leden slechts 8 balverliezen tegenover 15 bij de bezoekers. Het reboundoverwicht (36-24) was ook sprekend.

Kampioenenfinale

De twee nationale kampioenen van de Lage Landen, Leiden en Oostende, strijden straks om de BNXT-titel. Dat is mooi. In de finale geldt de playoff-formule best of three. Als best gerangschikte ploeg na Elite Gold speelt Oostende vrijdagavond thuis. Zondagnamiddag volgt het tweede duel in Leiden. Een eventuele beslissende derde match volgt dinsdagavond in Oostende; (P.R.)