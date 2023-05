Filou Oostende haalt uit in tweede finalematch en knalt Antwerp Giants met een dikke dertiger omver

Wie leedvermaak had bij de nipte nederlaag van Filou Oostende zondagavond, kreeg dinsdagavond lik op stuk. Filou Oostende blijft strijden om de landstitel. En hoe!? De Oostendenaars bliezen Antwerp Giants met 94-60-cijfers uit de COREtec Dome. Het staat 1-1 in deze finalereeks.

Verdedigend beresterk en aanvallend superefficiënt, knappe opener in eerste en tweede helft, een hoog tempo en alleen de focus op het spel, veertig minuten lang: zo win je een finale. Natuurlijk wisten de Oostendenaars dat al eerder. Dinsdag voerden ze het wedstrijdplan echter ook quasi perfect uit.

Drie Oostendse bommen, getekend van der Vuurst, Gillet en Bleijenbergh, zorgden voor een leuke matchopener: 9-6. Dat trio verhoogde het verschil tot 16-9 in de vijfde minuut. Jovanovic, MVP van de halve finales, was toen al wegens twee fouten naar de bank gestapt. Gillet en de dunkende Buysschaert realiseerden een eerste kloof: 26-13. Daarop halveerde Mwema met twee loepzuivere bommen die afstand. Mwema groette zijn gewezen en huidige supporters. Hij zou het nog doen.

Een dozijn punten van het trio Troisfontaines-Buysse-Thurman – netjes verdeeld met vier punten per speler – zorgden voor een nieuw maximum: 38-21. De match was niet eens vijftien minuten jong. De Giants wisten dat ze konden rekenen op kapitein Mwema. Na diens twee driepunters in het initiële kwart vuurde hij er nog vier in dat tweede luikje af. Mwema’s zes bommen aan 100 %, waaraan hij ook een bonusvrijworp toevoegde, hadden een heel grote impact op de 44-36-rustscore. Halverwege de avond had de sympathiekste Antwerpenaar meer dan de helft van de Antwerpse productie verzorgd.

Betrouwbare Buysse

Tyree en van der Vuurst dwongen coach Skelin na één minuut (49-36) al tot een time-out. Maar ook coach Gjergja kende zijn zorgen. Jovanovic zag zijn fouten naar vier stuks verdubbeld. Heel snel keek Bleijenbergh tegen zijn twee eerste fouten aan. Het hongerige Oostende trok het zich niet aan. Bommen van Bleijenbergh en Tyree plus een and one van Buysschaert leidden naar een 58-37-voorsprong. Het derde kwart had niet eens vier minuutjes voltooid. De driepunterende Tyree en de dunkende Buysschaert flirtten bij 66-39 zelfs met een dertiger. Wanneer aan de overzijde het afstandswapen van Mwema even sputterde, kruiste coach Skelin heel gespannen zijn armen.

Oostende vatte het vierde wedstrijdschuifje met een opvallende voorsprong van 25 eenheden (70-45) aan. Met nog 7’25” op de klok prijkte dan toch die dertiger op het scorebord. De altijd rustige Troisfontaines stuurde een heel verre bal naar de immer betrouwbare Buysse die 81-50 in het netje dropte. Pintelon kreeg ook nog zes finaleminuten. Waanzinnig in een play-off finale. Maximaal leidden de rood-gelen met 94-58. Uiteindelijk zegevierde Oostende met 94-60.

Beresterke Buysschaert

Vier Oostendenaars scoorden dubbele cijfers: Buysschaert, Thurman en Tyree elk 14, Bleijenbergh 11. Buysschaert (14 punten aan 75 %, 5 rebounds, 2 assists en 1 steal) boekte de beste computerevaluatie van alle Oostendenaars. De 10 op 19 bommen springen ook in het oog bij de Filous. Het reboundverschil (47-24) is waanzinnig. Oostende deelde ook iets meer assists (20-16) uit dan zijn opponenten. Ja, het was heel overtuigend, die prestatie van de titelverdedigers.

Donderdag volgt de derde finale in de Lotto Arena van Antwerpen. Zaterdag wacht al de vierde confrontatie van deze finaleserie in de COREtec Dôme in Oostende. Wie het eerst drie finales wint, is landskampioen.