Filou Oostende grijpt in Antwerpen de pole positie

Vier dagen na een 91-88-zege in een thuisthriller met twee verlengingen heeft Filou Oostende ook de tweede wedstrijd tegen Antwerp Giants, ditmaal in de Lotto Arena van Antwerpen, gewonnen, nu met ruime 64-80-cijfers. Filou heeft mathematische zekerheid over de pole positie.

Na een evenwichtig openingskwart leidde Oostende via 8-8 en 11-15 met 18-20. Daarin had Gillet al 10 punten (2 op 2 bommen en 2 op 3 tweepunters) een 80 procent aangetekend. Omdat de Filous na 29-33 stevig doorduwden, leidden ze aan de rust met tien punten: 34-44. In het derde bedrijf verhoogde de voorsprong va 41-51 en 41-63 (een maximaal verschil van 22 eenheden) naar 48-66. Filou controleerde ook het vierde matchdeel en won netjes met 64-80.

Vrenz Bleijenbergh

Met 13 punten aan 70 %, 11 rebounds en 5 assists was Vrenz Bleijenbergh in “zijn” Antwerpen de topperformer van de Oostendenaars. Maar plaats bij hem maar onmiddellijk ook Pierre-Antoine Gillet. De kapitein scoorde woensdagavond 25 punten aan 76,9 % (6 op 8 bommen, 3 op 4 tweepunters en 1 op 1 vrijworp), plukte 4 rebounds en was ook goed voor 1 assist en 1 steal.

Spelverdeler Keye van der Vuurst deelde in deze topper zeven assists uit, snoepte twee steals mee en pakte zowaar met één block shot uit.

Driepunters

In de teamstats vallen de 13 op 21 driepunters op, een score van 61,9 %. Oostende won ook de meeste reboundduels (32-25) en deelde veel meer assists (22-10) uit. Alleen de vele balverliezen (9-21) zijn een minpunt.

De strijd om de koppositie na de nationale fase van de BNXT League is dus beslecht. In Nederland is Heroes Den Bosch nummer één, in België Filou Oostende.

Zaterdagavond volgt de laatste speeldag van de nationale fase. Dan ontvangt Filou Oostende om 20.30 uur Union Bergen, een team dat straks in Elite Silver speelt. Oostende basket vanaf begin maart in Elite Gold.