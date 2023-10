Filou Oostende geeft in Straatsburg in tweede helft zege uit handen

Filou Oostende heeft dinsdag zijn tweede wedstrijd in groep E van de Champions League basket verloren. De Belgische kampioen ging op bezoek bij het Franse Straatsburg met 81-68 (rust: 36-40) de boot in.

Na een gelijkopgaand eerste kwart (14-13) nam Oostende in het tweede kwart (22-27) de leiding om bij de rust 36-40 voor te staan. Maar in het derde kwart (22-13) draaide Straatsburg de rollen om, waarna de Fransmannen in het vierde kwart (23-15) hun zege veilig stelden. Pierre-Antoine Gillet was bij de West-Vlamingen goed voor zeventien punten.

Oostende begon midden oktober de groepsfase met een 94-77 nederlaag bij het Turkse Pinar Karsiyaka. Op de derde speeldag, op woensdag 15 november, ontvangt de kustploeg in de COREtec Dôme het Duitse Oldenburg, dat groep E vol maakt. Pinar Karsiyaka ontvangt morgen/woensdag op de tweede speeldag Oldenburg.

De groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor de achtste finales. De nummers twee en drie spelen een barrageduel om een plaats bij de laatste zestien.