Filou Oostende geeft driejarencontract aan Matteo Verstraete

Matteo Verstraete (18, 1m97), shooting guard en small forward bij KBGO Finexa, tekende een overeenkomst van drie jaar bij Filou Oostende.

Matteo Verstraete begon als zesjarige bij Oostende te basketten en is dus een puur Oostends basketproduct. Dit seizoen trainde hij al af en toe met de eerste ploeg mee. Hij kende ook al een invalbeurt. Vanaf komend seizoen sluit hij bij alle trainingen van de A-kern aan.

“Ook nog andere jongens kloppen volgend seizoen aan de poort van de doorbraak. Trouw aan ons DNA blijven we investeren in de jongeren van onze basketschool”, zegt Jurgen Vanpraet, CEO van Filou Oostende.

“De twintig voor volgend seizoen zijn al geselecteerd. Opnieuw vatten ze begin augustus de trainingen aan. Dat we zopas Belgisch kampioen werden met onze U21 is het mooiste bewijs dat we goed bezig zijn qua doorstroming. Volgend seizoen treden we met onze jongeren heel ambitieus in Top Division Men 2 aan. Maar resultaten blijven ondergeschikt aan ontwikkeling.” (PR)