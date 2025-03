Filou Oostende gaat volop voor damesbasketbal: “Binnen vijf jaar meten met de top van België”

Binnen vijf jaar hoopt Filou Oostende, recordkampioen in het mannenbasketbal, zich ook te meten met de top in het vrouwenbasketbal. Zaterdag kunnen liefhebbers al genieten van de topclubs in ons land met de bekerfinale. In juni landen ook de Belgian Cats in Oostende.

Landskampioen Filou Oostende wil zich de komende jaren ook volop richten op vrouwenbasketbal. “Sinds enkele jaren spelen er vele meisjes onder ons stamnummer bij Finexa in Oostende, Bredene of Gistel. Maar vanaf volgend seizoen willen we dit voor een stuk terug zelf in handen nemen vanuit Filou Oostende. Daarom gaan we voortaan de damesploeg in tweede landelijke – zeg maar derde nationale – zelf organiseren en coachen. Daarnaast willen we ook vooral de jonge talenten in Oostende proberen te houden. We mengen de U14 met de jongens van de COREtec Academy. Met de U16 en de U19 willen we de opleiding in Oostende meer professionaliseren zodat ook meisjes een eventuele basketbalcarrière hier kunnen starten of een zo hoog mogelijk niveau bereiken”, zegt ceo Jurgen Vanpraet.

Eerste nationale

“Damesbasket zit ferm in de lift maar verdient ook gewoon meer aandacht. De regio is een echte ‘hofleverancier’ voor de Belgian Cats en vele ploegen in de provincie en daarbuiten. Maar zonder een ploeg in eerste nationale is het moeilijk om voldoende perspectief te bieden aan talent uit Oostende en de regio. Daarom willen we de komende jaren geleidelijk aan opschuiven richting eerste nationale”, legt Jurgen Vanpraet de lat meteen op een hoog niveau.

Beker van België

Zaterdag 8 maart zendt Sporza voor het eerst de bekerfinale bij de dames ook live (opworp om 17.15 uur) vanuit de COREtec Dôme uit. Kangoeroes Mechelen en Castors Braine zijn de twee finalisten. “Als we ons binnen ongeveer vijf jaar willen meten met deze ploegen, moeten we er dringend werk van maken. Met de ervaringen en basketkennis van Filou Oostende is er heel wat mogelijk op termijn. Er is nog een lange weg om aan te timmeren maar we beginnen eraan vanaf volgend seizoen”.

Fandag van de Belgian Cats

Er is nog Oostends nieuws van de Belgian Cats. Zaterdag 14 juni zullen ze in de COREtec Dôme hun laatste voorbereidingsmatch spelen vooraleer ze vertrekken naar het Europees kampioenschap. “Dit wordt een match om naar uit te kijken en het is ook leuk dat er als het ware een echte fandag in Oostende zal plaats vinden voor en met de populaire Cats”, besluit Jurgen Vanpraet. Wie de tegenstander van de Belgian Cats wordt, hangt af van de EK-loting later deze maand.