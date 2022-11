Filou Oostende gaat kopje-onder tegen Poolse Legia Warschau

Met amper 33 procent afwerking in de aanval en ook veel slordigheden in defensie kon Filou Oostende op geen enkel moment aanspraak maken op de zege. Legia Warschau won met 66-71 en knabbelde stevig aan Filous kwalificatiekansen in de Champions League.

In aanwezigheid van Sunairs kampioenenploeg van 1981 (met dus onder andere Jon Heath en Rik Samaey) kon Filou Oostende bij een winst een grote stap naar de play-ins van de Champions League zetten. Tyree, Van der Vuurst, Bratanovic, Gillet en Bleijenbergh vormden de Oostendse basis-vijf. Tegenover deze geelhemden stond een heel strijdlustig Pools team dat in hun kaki-uitrusting nog stugger voor de dag kwam.

Bommen van McCallum en Marble brachten Warschau 0-6 voorop. Tyree, van der Vuurst en de driepunterende Gillet herstelden snel de schade: 7-6. De Poolse vice-landskampioen repliceerde naar een 11-20-score in de achtste minuut. Na het openingskwart was dat verschil nog bijna intact: 16-24. Oostende had toen al vijf balverliezen geleden. De Polen openden ook het tweede kwart met twee bommen, ditmaal van McCallum en Berzins. Na 16-30 naderden de Oostendenaars tot 29-35 halverwege dat kwart. Maar aan de rust leidde Warschau met een behoorlijk verschil van negen eenheden: 35-44.

In het derde wedstrijdschuifje realiseerde Oostende via Tyree de eerste korf. De kustploeg naderde tot 41-46 maar de Polen antwoordden onmiddellijk: 43-53. Aan het halfuur leidde Warschau nog met 51-58. In een intens vierde kwart dropte Thurman eerst een bom (54-58) maar Tyree en Barcello vonden de juiste richting niet. Marble nam opnieuw afstand met drie veldkorven: 54-64. Dat was de definitieve breuk. Troisfontaines en Thurman driepunterden tot 60-66. Na 60-70 bracht Thurman met een vijfde bom de West-Vlamingen nog tot op vijf punten, 66-71. Maar in de laatste 55 seconden veranderde deze score niet meer.

Met 18 punten en 7 rebounds haalde Thurman de beste computerevaluatie van de Oostendenaars.

Oostende won in Warschau met negen punten en verloor thuis met vijf stuks. In de huidige rangschikking is Oostende nog gekwalificeerd. De twee laatste speeldagen zullen bepalen wie naar de play-ins mag. (P.R.)

FILOU OOSTENDE: (21 op 59 waarvan 10 op 26 driepunters, 14 op 16 vrijworpen, 19 fouten) TYREE 7-2, VAN DER VUURST 4-0, BLEIJENBERGH 5-3, BRATANOVIC 6-6, GILLET 3-3, Buysse 0-2, Barcello 0-0, Thurman 8-12, Waleson 0-0, Troisfontaines 2-3.

KWARTS: 16-24, 19-20, 16-14, 15-13.