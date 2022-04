Filou Oostende gaat kopje-onder in Leiden

Filou Oostende had dit seizoen al tweemaal gewonnen tegen Zorg en Zekerheid Leiden, zowel in de Supercup als in de heenronde van Elite Gold. Dit paasweekeinde won Leiden de derde confrontatie, ditmaal thuis, wel: 87-69. Dit is Oostendes tweede nederlaag in de BNXT League.

Het begin van de wedstrijd was voor Oostende. Vijf vrijworpen van Djordjevic, twee vrijworpen van Booth en een bom van Jantunen vertaalden zich in een 2-10-voorsprong na 3’22”. Coach Hamminik hoorde in die openingsfase ook een technische fout. Met drie driepunters op rij zette Bouwknecht de achtervolging in van 4-11 naar 13-15. Hij kreeg bijval van de voor iedere centimeter knokkende Olisemeka. Naar het eind van het eerste kwart sloot Dunn een 11-0-run in exact drie minuten af met een driepunter. Leiden leidde met 18-15.

Twee lay-ups van Buysschaert brachten Oostende nog even aan de leiding (18-19), maar daarna volgde een 14-0-run van de Leidse formatie in 4’25”: 32-19. Via Djordjevic kwam er weer wat meer lijn in het spel van Oostende. De Nederlanders verdedigden wel heel sterk op Randolph. Dunn benutte een vrijworp voor een technische fout van coach Gjergja. Na 37-25 brachten Bratanovic en Booth de 37-29-rustscore op het bord. De Oostendenaars hadden toen 7 op 33 tweepunters gescoord, een schamel percentage van 21,2 %. Conger, Randolph, van der Vuurst, Gillet en Troisfontaines scoorden samen geen enkele veldkorf uit 15 pogingen!

In het derde bedrijf herleidden Djordjevic en Booth het verschil tot 39-36 Midtgaard stuurde zijn ploeg echter naar 51-42. Een 10-0 run van Leiden in iets meer dan vijf minuten bezorgde Leiden een marge van 16 punten: 58-42. Twee seconden voor het einde van het derde kwart kreeg een protesterende Gjergja een tweede technische fout en moest hij dus vertrekken. Overigens haalde van Bree het einde ook niet wegens een onsportieve en technische fout.

Aan het halfuur was de score 62-47. Oostende begon opnieuw goed door de marge terug te brengen tot 10 punten: 62-52 na 33’. Leiden was niet onder de indruk en kruidde zijn spel zelfs met verscheidene dunks van Olisemeka, Midtgaard en Mikalauskas. Anderhalve minuut voor tijd bedroeg het verschil zelfs 22 punten: 85-63. Djordjevic, Oostendes topschutter met 18 punten, legde de 87-69-eindstand vast. Gillet maakte na een maand afwezigheid zijn heroptreden met 5 punten, 2 rebounds en 1 assist in 24’30”. (PR)