Filou Oostende dinsdag zonder zieke Amida Brimah in Champions League

Dinsdagavond is Filou Oostende niet voltallig in de eerste play-in-wedstrijd van de Champions League in Bosnië-Herzegovina.

De Ghanese center Amida Brimah reisde maandag met Filou Oostende niet mee naar Bosnië-Herzegovina. “Bij zijn terugkeer uit Ghana werd bij de controles op de club corona vastgesteld. Onmiddellijk is hij dan ook in quarantaine gegaan. Brimah is terug inzetbaar eind deze week”, zegt Jurgen Vanpraet.

“Alle andere controles bij spelers en staf zijn negatief. Ik benadruk dat we op zeer regelmatige wijze steeds gecontroleerd hebben en controles blijven doen. Zo konden we de afgelopen maanden vier individuele gevallen bij stafleden en de basketbalschool snel detecteren. Sinds de aanvang van de competitie is dit pas het eerste geval bij een speler uit het eerste team.”

Meer zorgen

Er zijn nog meer zorgen. Guard Phil Booth verloor maandag onderweg zijn internationaal paspoort en mocht bij landing in Zagreb niet binnen in Kroatië. Hij kon dus niet mee op de spelersbus naar Bosnië en vloog diezelfde dag terug naar België. Filou Oostende doet al het nodige om hem toch nog tijdig in de arena te krijgen. Zo heeft Booth dinsdagaochtend nog een afspraak op de Amerikaanse ambassade in Brussel. Demtrius Conger maakt dan weer zijn debuut bij de Zeekapiteins. Dinsdagavond speelt Filou Oostende de eerste play-in-match tegen KK Igokea in Bosnië-Herzegovina.

(PR)