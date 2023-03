Filou Oostende debuteert in Elite Gold met een overwinning

Met een 100-80-overwinning tegen Aris Leeuwarden heeft Filou Oostende op een prima wijze de crossborderfase van de BNXT League aangevat. Nikola Jovanovic kende een knap debuut met 24 punten (8 op 12 tweepunters en 8 op 11 vrijworpen), 7 rebounds en 9 uitgelokte fouten.

In de matchselectie verwelkomde coach Dario Gjergja drie “nieuwe gezichten. Kapitein Dusan Djordjevic keerde vijf maanden na zijn voetzoolblessureterug. TreShawn Thurman was anderhalve maand out wegens een enkelverzwikking. Helemaal nieuw is de Servische center Nikola Jovanovic die tot vorige week baskette bij het Russische Nizhny Novgorod.

Tyree, van der Vuurst, Bleijenbergh, Bratanovic en Gillet vormden de Oostendse basis-vijf. Na 43 seconden tekende Bleijenbergh de eerste Oostendse korf in deze crossborderfase aan. De Antwerpenaar deelde iets later ook de eerste assist uit, aan Bratanovic die 4-0 op het bord prikte. Op vele vlakken bewees Bleijenbergh (15 punten, 5 rebounds en 7 assists) opnieuw dat hij in vorm is richting de bekerfinale van volgende week.

Filou Oostende sprintte naar 10-2 maar Leeuwarden naderde snel tot 14-11

Nieuwkomer Jovanovic stond in de zevende minuut pas op het terrein of hij scoorde al, 16-11. Jovanovic’ achtste punt was goed voor een kloof van tien eenheden: 27-17. De Serviër is dreigend, scoort veel en pakt de nodige rebounds. Ondertussen had ook Djordjevic zijn eerste baltoetsen gemaakt.

Versnelling hoger in tweede kwart

In het tweede kwart hield Oostende het verschil vooral op gelijke hoogte. De door technische fouten voor van der Vuurst en Gjergja geprikkelde Oostendenaars staken een versnelling bij. Van der Vuurst en Barcello dropten bommen, Bratanovic werkte een lay-up af, Bleijenbergh legde de 50-32-rustscore vast.

Op assist van Bleijenbergh dunkte Bratanovic bij de eerste actie van het derde kwart de twintiger (52-32) op het bord. Dat was het verschil tussen beide teams plusminus de rest van de match. Beide ploegen vochten voor elke bal maar aan de Oostendse zijde ging dat net iets feller. De score klom tot 79-52. Aan het halfuur had Aris Leeuwarden vier puntjes weggeknabbeld. De Friezen beperkten de schade en ze doken in het vierde kwart zelfs nog onder de twintiger-grens: 89-73. Even leek de century net te ver weg maar Tyree vlamde de broodnodige bom van de honderd eenheden op negentien seconden van de buzeer door het mandje: 100-80.

P.R.