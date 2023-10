Filou Oostende bekert opnieuw tegen Comblain, maar niet in hun zaal: wedstrijd wijkt uit naar zaal in Luik

Na de derbywinst in Kortrijk heeft Filou Oostende ook zijn tweede verplaatsing van deze competitie succesvol afgerond. De Filous wonnen in Luik met 78-86. Vrijdagavond basketten ze opnieuw in Luik, tegen Comblain.

Velen herinneren zich nog de vorige ontmoeting tussen Mailleux Comblain en Filou Oostende, uiteraard ook in de campagne om de beker van België en eveneens in de achtste finales. Comblain was toen nog een derdeklasser. Drie weken voor deze wedstrijd was de omnisportzaal met vierhonderd plaatsen compleet uitverkocht. Na overleg tussen beide ploegen en de wedstrijdleiding werd deze bekermatch bij een 37-64-voorsprong van Oostende aan de rust stilgelegd wegens te veel condensatie op de vloer van de omnisportzaal in Comblain. Die avond gleden verscheidene spelers op het terrein uit.

De onschuldige hand van de bekertrekkingen duidde een nieuwe kans voor Comblain aan, want opnieuw leverde loting een affiche tegen Oostende op. De bekermatch bij Maiileux Comblain, de ongeslagen leider in tweede nationale, vindt vrijdag 20 oktober niet plaats in Comblain, maar wel in Luik. Omwille van de nare ervaring door condensatie twee jaar geleden wijkt Maiileux Comblain nu dus uit naar de zaal van Liège Panthers, een eersteklasser in het vrouwenbasket met een complex van 754 zitplaatsen. Omwille van het reeksverschil krijgt Comblain een bonus van vijf punten.

December

De winnaar van het duel strijdt in de kwartfinales tegen de winnaar van het duel tussen LDP Donza en Limburg United. Vrijdag 8 december speelt Donza (een fusie van Sint-Martens-Latem, De Pinte, Deinze en Nazareth) of Limburg United thuis, zondagnamiddag 10 december volgt de terugmatch in de COREtec Dôme van Oostende, als de Filous straks tenminste Comblain opzij schuiven.

In de achtste finales om de beker van België zijn er komend weekeinde enkele ontmoetingen tussen eersteklassers. Zij spelen thuis en uit: Kortrijk-Luik, Okapi Aalst-Brussels en Bergen-Leuven. De andere duels zijn Neufchateau-Kangoeroes, Ciney-Antwerp Giants en Ninane-Spirou Charleroi.