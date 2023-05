Filou Oostende bekampt in halve finales Limburg of Groningen

Filou Oostende, landskampioen in België, is rechtstreeks gekwalificeerd voor de halve finales van de BNXT play-offs. Maandag 5 juni speelt de recordkampioen op bezoek bij de winnaar van de kwartfinales (1 en 3 juni) tussen Limburg United en de Nederlandse vice-kampioen Donar Groningen. De thuismatch vindt woensdagavond 7 juni plaats in Oostende.

De halve finales kennen het heen- en terug-formaat. Bij kwalificatie voor de finale is de tegenstander Nederlands landskampioen ZZ Leiden, Antwerp Giants of Spirou Charleroi. Dan is er de formule ‘best of three’ op vrijdag 9, zondag 11 en eventueel dinsdag 13 juni met thuisvoordeel voor de ploeg die het best gerangschikt is voor aanvang van de play-offs.