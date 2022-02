Filou Oostende beëindigt bekerduel met 14-0-rush

Na een bijzonder boeiende heenmatch in de halve finales om de beker van België houdt Filou Oostende een bonus van een dozijn punten (90-78) tegen Antwerp Giants over. Woensdag volgt de terugwedstrijd in de Lotto Arena in Antwerpen.

Op alleyoop-pass van Booth opende Brimah de score. Met twee bommen en een dunk deed Brown de score naar 6-10 kantelen. Drie vrijworpen van Tiby verbreedden de kloof tot 10-18 in de zesde minuut. Met een and one bracht Conger beide teams na dit initiële kwart op gelijke hoogte: 23-23.

Bratanovic, Conger en vander Vuurst brachten Oostende in het tweede kwart snel 30-25 voorop. De zaal was het daarna niet eens met twee opeenvolgende fouten van Bratanovic. Oostende diepte de kloof opnieuw uit. De bombarderende Troisfontaines legde de 46-37-rustscore vast.

Duo bommen

Een duo bommen van Booth en Gillet en een dunk van Brimah kleurden de aanvangsfase van het derde bedrijf: 54-37. Op een tweede alleyoop-pass van Randolph dunkte Brimah de twintiger (58-38) op het bord. De match was pas 23’28” jong. Snel antwoordde Tiby tot 58-44. Mwema knabbelde zelfs tot 62-55 (27ste minuut) aan dat verschil. Fridriksson realiseerde na 27’58” zelfs 62-60. Met een bom bracht Tiby de bezoekers aan het halfuur (62-63) zelfs voorop.

Hands joeg nog twee bommen door de mand waardoor de Antwerpse voorsprong zwol tot zeven stuks: 66-73. Na 68-75 vatten Djordjevic en Conger met bommen de achtervolging aan. Djordjevic zette ook twee vrijworpen om maar de voorsprong (76-75) was door Tiby van korte duur: 76-78 en nog 3’38” op de klok. Bratanovic (6), Gillet (6) en Djordjevic staken toen een 14-0 in mekaar: 90-78.

Woensdag volgt de terugwedstrijd in de Lotto Arena in Antwerpen. Dan weten we wie naast Limburg United ook finalist is op zondag 13 maart in Vorst Nationaal. (PR)