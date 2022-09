Filou nodigt iedereen uit op feestelijke fandag

Na winst in het Brussels European Tournament organiseert Filou Oostende zaterdag vanaf 16 uur een fandag in de COREtec Dôme. Je kans op een handtekening of een selfie met spelers en coach!

Op het Brussels European Tournament won Oostende met 68-83 tegen thuisploeg Brussels. Waleson was daarin met 20 punten aan 75%, 14 rebounds, 1 assist en 3 blockshots de blikvanger bij Oostende. Ook Tyree deed het voortreffelijk, met 23 punten aan 60%, 2 rebounds en 4 assists. De finale won Filou tegen de Franse eersteklasser Le Portel met 86-85. Tyree (34 punten aan 64%, 3 rebounds en 2 assists) en Troisfontaines (17 punten aan 66%, 6 rebounds en 3 assists) haalden de beste computerevaluatie. Coach Declercq stelde zijn tien spelers op, met dus ook finale-minuten voor Verstraete (7’31”) en Massey (6’13”).

Zaterdag strijdt Oostende in eigen huis tegen de Nederlandse kampioen Heroes Den Bosch, met de BNXT Supercup als inzet. Abonnees en seathouders kunnen die wedstrijd gratis bijwonen. Diezelfde dag vindt ook, vanaf 16 uur, de fandag plaats. Eerst zijn er 3×3 demo’s, kinderanimatie en een shooting-competitie. Daarna opent de nieuwe supportersbar en stelt Filou de nieuwe spelersshirts voor. Om 17 uur volgt een meet-and-greet met spelers en coaches.

Vanaf maandag plant Filou Oostende, zoals vorige zomer, een stageweek in het Kroatische Zadar. In de woonplaats van coach Dario Gjergja spelen de Zeekapiteins tussen maandag 19 en maandag 26 september enkele oefenmatchen tegen eersteklassers.

De competitie-opener van zondag 2 oktober bij Antwerp Giants is al uitgesteld omdat de Antwerpenaars van 27 tot 30 september in Kosovo deelnemen aan qualifiers van de FIBA Eurocup. (PR)