Filou neemt deel aan eerste Youth Champions League

Op initiatief van de FIBA, de wereldbasketfederatie, heeft volgend voorjaar voor het eerst een Youth Champions League in Europa plaats. Filou Oostende neemt aan deze vooraanstaande competitie deel.

Spelers van U18-teams uit alle Europese landen kunnen zich in de Youth Champions League op continentaal vlak meten met leeftijdsgenoten uit allerlei toplanden. Zo staat het vast dat er ook teams deelnemen uit heel sterke bastketballanden als Spanje, Frankrijk, Turkije en Griekenland. Filou Oostende, die als één van de weinige clubs in Europa al zeven seizoenen op rij deelnemer is van de Basketball Champions League, kon zich voor deze continentale jeugdteamcompetitie inschrijven. Maarten Caron is coach van deze U18-ploeg, Kris De Pauw is headcoach van de Coretec Basketball Academy Oostende, de nieuwe naam van de basketbalschool van Oostende. “Vloerenbedrijf Coretec, al hoofdpartner van Filou Oostende en naamsponsor van de zaal, zal voortaan inderdaad ook de jeugdontwikkeling mee ondersteunen”, zegt Jurgen Vanpraet, ceo van Filou Oostende.

“Door deelname aan de Youth Champions League zullen onze 16- en 17-jarige spelers versneld extra ervaring kunnen opdoen op een hoger niveau”, beseft Jurgen Vanpraet. “Onze basketbalschool bestaat momenteel uit 21 talentvolle jongeren uit België en Nederland. Door hen op een hoger niveau te laten spelen, kunnen ze sneller stappen zetten.”

“De kern van onze eerste ploeg was nooit zo jong als dit seizoen”, stipt Jurgen Vanpraet aan. “We zien ook dat jongeren als Keye Van der Vuurst (20) en Haris Bratanovic (21) ondanks hun jonge leeftijd al enorme stappen hebben gezet. Intussen komen met onder andere Xander Pintelon (19), Matteo Verstraete (19), Salim Kediambiko (21), Jesse Waleson (21), Maarten Vandenbossche (19) en Ozzy Massey (20) alweer nieuwe jongeren aan het venster van het eerste team kloppen. Kansen geven aan jonge spelers zit intussen in ons DNA.” (PR)

De eerste wedstrijden van deze nagelnieuwe Youth Champions League vinden in februari en maart 2023 plaats. De tweede fase is een Final 8-tornooi tijdens de paasvakantie in april.