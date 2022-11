Filou-CEO Jurgen Vanpraet zet de toon: “November heel bepalend voor ons verdere seizoen”

Met vrijdagavond een thuismatch tegen Luik en zondagnamiddag een verplaatsing naar Brussels kent Filou Oostende in de BNXT League een dubbel weekeinde. Het begin van een belangrijke maand voor de club, zegt CEO Jurgen Vanpraet.

Naar aanleiding van de thuismatch tegen Luik plant Filou Oostende op vrijdag 4 november een casino-avond. “Zowel in de foyer en de supportersbar als in de vipzaal boven kan je na de match toffe casinospelen beleven met leuke prijzen. Inschrijven vooraf is niet nodig maar de casinospelen zijn wel enkel toegelaten voor wie ouder is dan 21 jaar”, vertelt Jurgen Vanpraet, CEO van Filou Oostende.

“We proberen dit seizoen voor elke wedstrijd een aparte beleving en een event te organiseren. Een sportwedstrijd op zich wordt veel boeiender als er vooraf, tijdens en achteraf nog van alles te beleven valt. Catering speelt daarin een belangrijke rol, maar ook muziek en entertainment. We spiegelen ons een klein beetje aan de NBA in Amerika en beseffen dat er in het Belgisch basket nog veel werk aan de winkel is”, zegt Vanpraet. “Maar we zetten stappen, alhoewel de budgetten permanent onder druk staan door de hoge energieprijzen en de inflatie. Gelukkig kunnen we rekenen op de steun van heel wat partners en bedrijven om dit plan de komende maanden en jaren te realiseren.”

“We zijn een weg ingeslagen die de supporters blijkbaar ook als positief ervaren”, zegt Vanpraet, verwijzend naar vele leuke reacties op de sociale media. “En uiteraard noteren we dit jaar ook meer toeschouwers en abonnees. Die verhoogde aantallen kunnen we echt wel gebruiken, na twee moeizame coronajaren. Het zal verscheidene jaren duren vooraleer we deze financiële verliezen hebben weggewerkt. Maar dat wil niet zeggen dat we onze ambities zullen terugschroeven. Zo zitten we niet in elkaar, bij Filou Oostende. Winnen is een deel van ons DNA geworden.”

Missie

“We zullen alleen nog creatiever moeten omspringen met de beschikbare middelen. Onze scouting werkt het hele jaar rond om opportuniteiten op te sporen. We combineren dat met het naar een hoog niveau brengen van toptalent van eigen bodem. Dat is onze missie”, benadrukt Vanpraet. “Zoals altijd is november heel bepalend voor ons verdere seizoen, zowel voor de Champions League als voor de BNXT League. Met mooie matchen thuis tegen Luik, Limburg en Leuven maar ook tegen Legia Warschau, is het alvast een drukke kalender.” (PR)