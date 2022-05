Filou BC Oostende basket vanaf nu in COREtec DÔME

Op 22 maart kreeg de thuisbasis van kampioen Oostende een nieuwe naam. De ploeg ontvangt vanaf dan haar bezoekers in de COREtec DÔME.

COREtec® is een innovatieve klikvloer met een Vlaamse én Amerikaanse roots. Piet Dossche lanceerde in 2013 vanuit de Verenigde Staten een technisch zeer innovatieve klikvloer. Zijn broer Jan bracht CORE-tec® even later naar Europa. “Neem de voordelen van parket, een tegel én laminaat, maar denk de nadelen weg van elk”, vat Stijn Windels, Product Director van COREtec®, het samen.

Het bleek een succes. Het bedrijf van de broers Dossche werd in 2016 overgenomen door de Amerikaanse tapijtgigant SHAW. Dat bedrijf is onderdeel van Berkshire Hathaway, het investeringsfonds van Warren Buffet.

Om een innovatie nog beter in de markt te zetten is sponsoring ideaal. In Filou BC Oostende vond COREtec® de perfecte partner. “Niet alleen de basketzaal, maar het hele event-complex noemt nu de COREtec DÔME”, zegt Jurgen Vanpraet, CEO van Filou BC Oostende. “Nu corona voorbij is, gaan steeds meer mensen hun weg vinden naar deze plek voor concerten of congressen.”

BNXT League speelt een rol

“Een ambitieus bedrijf linkt zich met een ambitieuze ploeg”, zegt Van Praet. ”De gloednieuwe BNXT LEAGUE, waarin we samen met Nederlandse ploegen spelen, vergroot ook de zichtbaarheid.”

Voor COREtec® speelt vooral het supra-nationale een rol. Bovendien geeft Oostende, als vaste waarde in de Champions League, ook kansen om contacten te versterken in de ander Europese markten. “Een sterke vloer wil zich uiteraard linken met een sterk team. Filou BC Oostende is by far het sterkste team van de Benelux. Basket is ook een echte teamsport. Bijna elke match heb je een andere uitblinker”, klinkt het.

Dat groepsgevoel maakt het een aantrekkelijke sponsorpartner voor COREtec®. Sponsoring draait om gedeelde waarden. 22 maal kampioen sinds 1980 bewijst dat er geen sleet zit op de Oostendse formule.

Sportvloer niet als doel

Ook de klikvloeren van COREtec® zetten in op het hoogste niveau slijtvastheid en duurzaamheid. Echt alles klikt perfect in elkaar. “Wie Oostende zegt, zegt zee. Ook onze vloer is niet bang van water. Zelfs ondergedompeld, is die tot in de kern waterdicht”, vult Windels aan.

De vraag van één miljoen is natuurlijk: speelt Oostende vanaf nu ook op een COREtec®-vloer? “Dat zou eigenlijk perfect kunnen”, lacht Windels. “De COREtec DÔME heeft een 3×3 basketveld met onze vloer. Maar competities mogen alleen op een vloer die gelicenseerd is door de internationale federatie. Bovendien ligt onze focus op woningen en commerciële ruimtes. Dus nee, die sportvloer is niet het doel van deze sponsorship.”