Filip Goddaert speelt zondag met Oudenburg tegen veel oude bekenden bij KBOB: “Moeilijke klus met mijn kleine kern”

Oudenburg won afgelopen weekend met 65-53 van Basket Sijsele Three. Volgend weekend staat een stevige derby tegen de buren van KB Oostende Bredene op de agenda. Coach Filip Goddaert staat voor een moeilijke opdracht nu zijn kern flink uitgedund is.

BBC Oudenburg was tegen Basket Sijsele uit op revanche. “De heenwedstrijd hadden we nipt verloren na een dubieus wedstrijdeinde. Onze spelerskern is ondertussen sterk uitgedund en we konden slechts op 7 spelers rekenen, waardoor ik nogmaals als speler-coach aantrad”, vertelt Goddaert.

“We startten met een 10-0 maar tot overmaat van ramp viel Johan Van Hecke al vroeg uit met een spierblessure. De jonge troepen van Sijsele kwamen terug langszij aan de rust (26-26). In het derde quarter bouwden we weer een 10-puntenkloof uit via Ward Blauwblomme en Daniël Philips. De ervaring van krijger Bart Govaert en bijna-papa Niels Bulteel zorgde samen met youngster Ruben Coen ervoor dat we uiteindelijk een vlotte overwinning behaalden.”

Extra cachet

Volgend weekend is KBOB de tegenstander. “De wedstrijd tegen KBOB heeft een extra cachet doordat de U21-ploeg die ik coach, aansluit bij de herenploeg van KBOB, waar ook al veel spelers rondlopen die ik nog onder mijn hoede had. Veel bekende gezichten dus. Gezien we maar zes spelers ter beschikking hebben en KBOB bovendien een indrukwekkende reeks van zes opeenvolgende winstmatchen neerzette, zal het sowieso een moeilijke wedstrijd worden. We houden er echter de spirit in en gaan ervan uit dat we altijd kunnen winnen.”

Gemakkelijk was het seizoen tot dus niet. “Heel frustrerend was dat bij aanvang van het seizoen heel wat spelers afhaakten. Nu trainen we telkens met vier tot zes spelers, helemaal niet mijn ding. Hoewel er geen zakkers zullen zijn, wil ik er een erezaak van maken om het seizoen af te sluiten op een niet-degradatieplaats. Mits winst in enkele key wedstrijden is dit zeker haalbaar, zelfs met zes spelers.”

De moeilijkheden rond het aantal spelers deden Goddaert een besluit nemen. “Ik blijf volgend seizoen niet bij Oudenburg. Ik had al enkele spelers aangeschreven om bij de huidige ploeg aan te sluiten, maar het lijkt niet haalbaar om een competitieve ploeg op de rails te krijgen. Ik wil zeker nog coachen, maar enkel in een project zijn waar er telkens minimum tien spelers op training verschijnen. Johan Van Hecke speelt dit seizoen voor de laatste keer zijn laatste seizoen”, lacht Goddaer. Van Hecke ging al een paar keer stoppen, maar nu is het wel zover. “Johan en ik hebben heel veel succesvolle basketervaringen samen meegemaakt en we willen dit seizoen onze tweede passage in Oudenburg in schoonheid afsluiten, ook voor onze voorzitter Johan Calmeyn.” (BV)

Zondag 20 februari om 16 uur: KB Oostende Bredene – BBC Oudenburg.