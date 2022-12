Fenerbahçe en Emma Meesseman gaan onderuit in Turkse Supercup

Ondanks 12 punten van Belgian Cat Emma Meesseman heeft Fenerbahçe woensdag met 78-84 verloren van CBK Mersin in de wedstrijd om de Turkse Supercup basketbal.

Fenerbahçe leidde bij de rust met drie punten (42-39). Maar de Turkse kampioen moest na de pauze zijn meerdere erkennen in de bekerwinnaar. Voor Mersin is het de eerste Supercup in de clubgeschiedenis.

De Amerikaanse Chelsea Gray van Mersin werd verkozen tot MVP van de match met 19 punten, 9 assists en 4 rebounds.