Fabrice Martin en Basket SKT Ieper Two nog altijd ongeslagen: “Willen het iedereen moeilijk maken”

De heren Two van Basket SKT Ieper spelen dit seizoen een niveautje hoger, in eerste landelijke. Met drie op drie hebben de troepen van coach Fabrice Martin een vlekkeloze start gemaakt. Na de derbyzege tegen Racing Brugge is Zottegem de volgende tegenstander. Coach Martin wil de eerste nederlaag natuurlijk zolang mogelijk uitstellen.

Basket SKT Ieper Two won afgelopen weekend met 67-62 het West-Vlaamse onderonsje tegen Racing Brugge One. Het werd nog spannend, terwijl dat eigenlijk vermeden had kunnen worden.

“Ik ben heel tevreden dat we die wedstrijd met een overwinning konden afsluiten”, zegt Martin begrijpelijk. “We speelden drie quarters heel goed en hadden zelfs een twintigtal punten voorsprong. Toen Brugge plots agressiever en met double teaming begon te spelen, verloren we de focus en de organisatie. Dat leidde tot veel balverliezen, waardoor Racing Brugge weer helemaal in de match kwam. Uiteindelijk hadden we net genoeg overschot.”

Zottegem staat laatste, maar ik wil geen onderschatting zien

Met drie op drie levert de Two van Basket SKT Ieper een perfect rapport af op dit moment. “We kunnen dit alleen maar positief evalueren. Het niveau is duidelijk een stuk hoger dan vorig seizoen in tweede landelijke. Voorlopig reageert mijn team er goed op. Met drie overwinningen starten in evenveel wedstrijden, dan kan je niet anders dan heel tevreden zijn. Dat had niemand van ons verwacht. Alles wat je al op zak hebt, is mooi meegenomen.”

De volgende tegenstander is Zottegem. Dat staat, nog zonder overwinning, alleen laatste.

“Van onderschatting mag er geen sprake zijn”, waarschuwt Martin. “Zottegem heeft het thuisvoordeel, is een grote ploeg en is op zoek naar zijn eerste overwinning. We zullen scherp en geconcentreerd aan de opworp moeten verschijnen, anders kan dit fout aflopen. Hoe langer we die eerste nederlaag kunnen uitstellen, hoe liever, uiteraard.”

Evolutie zien

De eerste keer in een hogere afdeling spelen zorgt bij een team altijd voor bijzondere doelstellingen. Dat is voor Basket SKT Ieper Two niet anders, in eerste landelijke. “De ambities zijn om ons zo snel mogelijk te redden en veel ervaring op te doen. Voor velen is dit een nieuwe reeks. Iedere wedstrijd evolutie zien en iedere ploeg het zo moeilijk mogelijk maken, dat is wat we elke week willen doen”, besluit de coach.

Zaterdag 22 oktober om 20.45 uur: BBC Helios SanoRice Zottegem One – Basket SKT Ieper Two