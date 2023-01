Extra versterking voor Basket SKT Ieper One

Voor de ploeg in Top Division One haalt Basket SKT Ieper nu ook binnen.

Robbe Van den Bossche is één van de sterkhouders van Falco Gent One in Top Division Two.

De power forward zal onder de borden spelen. Momenteel scoort hij 19,5 punten gemiddeld per wedstrijd.

Met zijn 24 lentes heeft Van den Bossche nog heel wat jaren op de teller en past hij perfect in de verjonging van het team.

Hij is de vierde nieuwe aanwinst voor het team van kersvers trainer Frederik Geldof.