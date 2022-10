Expo over vijftig jaar BC Oostende in eerste klasse

Vijftig seizoenen op rij basketbalt BC Oostende in eerste klasse. Ruim een kwarteeuw als Sunair, vandaag onder de naam Filou. Bij dat gouden jubileum past een tentoonstelling in de foyer van de COREtec Dôme. De fans gingen kijken en glunderden.

Over vijftig meter heeft de club tientallen tastbare herinneringen aan de voorbije 49 seizoenen samengebracht. In een paar glazen kasten herken je er onder meer enkele trofeeën, shirts (de nummer 4 van Jean-Marc Jaumin), wimpels van BCO en tegenstanders, ingekaderde teamfoto’s… Een ander gedeelte van de tentoonstelling bevat wanden met een tijdslijn en vooral veel uitvergrote foto’s. In deze reeks merkten we ook een knappe foto van Vesa Petrovic, the “captain for life”, zoals een banner in de arena leert. Filou Oostende wil “met reünies, meer foto’s en herdenkingen” nog het hele seizoen aandacht schenken aan deze geschiedenis.

Opfleuren

“De presentatie over de club is een mooie manier om fans kennis te laten maken met de rijke geschiedenis. Ze fleurt de omgeving van het stadion op en zet zo de mooie overwinningen en de vele kampioenschappen in de verf”, zegt supporter Daphne Haegheman. “Ik vind het een leuk idee om de fans te betrekken in het reilen en zeilen van de club, en de successen te delen. Nieuwe fans zullen dit zeker kunnen appreciëren.”

Ook supporter Cynthia Geldhof is heel positief over de expo. “De tentoonstelling is een prachtig initiatief, dat perfect weergeeft waarom we als Filou Oostende-supporter fier mogen zijn op ons team. Voor de oudere, vaak jarenlange fans is elk element van de showcase een trigger voor warme en nostalgische herinneringen. Je geraakt er als het ware niet over uitgepraat. Aan de jongere generatie toont de expo hoe hard werken, inzet en juiste attitude leiden tot succes. Vijf decennia onafgebroken in eerste klasse!”

Vrij en dan beker

Dit weekend is Filou even vrij. In de achtste finales om de beker van België speelt Filou Oostende pas op Allerheiligen, dinsdag 1 november, om 14.30 uur in sporthal ‘t Wit Zand in Melsele tegen tweedeklasser Remant Koninklijke Basics Melsele-Beveren. Opmerkelijke naam daar is guard Geoffrey Hockins, die bij de eersteklassers Verviers-Pepinster, Leuven Bears, Luik, Brussels en Kangoeroes gespeeld heeft.

Als Oostende zich plaatst voor de kwartfinales (9-10-11 december), speelt het eerst op bezoek bij Limburg United of Bergen en daarna thuis. In de halve finales (20-21-22 januari) kan Oostende (eerst thuis, dan uit) staan tegenover Royal IV Brussels, Kangoeroes, Charleroi of Okapi Aalst. De finale van de beker van België vindt op 12 maart in Vorst Nationaal plaats.

(PR)