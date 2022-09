Ex-bondscoach Philip Mestdagh wikt en weegt de kansen van Belgian Cats op WK: Tijd voor revanche na tranen op Spelen

In Australië is donderdag in de vroege ochtend het wereldkampioenschap damesbasketbal van start gegaan, met de Belgian Cats als outsider voor een medaille. Voor de nationale ploeg is het het eerste grote toernooi zonder coach Philip Mestdagh (59), wiens contract na de Spelen in 2021 niet verlengd werd. “Een vierde plaats was ons beste resultaat op het WK, misschien zit er nu wel meer in”, blikt de Ieperling vooruit.

Een jaar na het brons op het Europees kampioenschap en de uitschakeling tegen Japan op de Olympische Spelen staan de Belgian Cats weer op een groot toernooi. Weliswaar met een gedeeltelijk ander gelaat. Geen Mestdagh meer langs de lijn, geen Mestdagh meer op het terrein en ook andere monumenten als Ann Wauters en Marjorie Carpréaux hebben ondertussen afgehaakt. Enkele nieuwe gezichten maken nu de dienst uit, maar Emma Meesseman is er wél nog altijd bij als speerpunt. De Ieperse, die met Chicago Sky sneuvelde in de halve finales van de WNBA, kan met de Cats een eerste medaille veroveren op een wereldkampioenschap.

Er zit nu misschien wel meer in dan een vierde plaats

Ex-bondscoach Philip Mestdagh, momenteel met zijn club Kortrijk Spurs in volle voorbereiding op het nieuwe seizoen, schat voor ons de kansen van de Cats in en fileert meteen ook de zes West-Vlamingen in de selectie van coach Valéry Demory. “Op het vorige wereldkampioenschap, in 2018 op Tenerife, werden we vierde”, herinnert Mestdagh zich. “Als ik nu kijk naar de selectie en de bezetting van het WK, met bijvoorbeeld Rusland dat er niet bij is, dan zit er nu misschien wel meer in. De top vier zou natuurlijk al mooi zijn. Veel hangt ook af van hoe je de poulefase doorkomt. Het is sowieso al positief dat je de Verenigde Staten ontloopt in een eventuele kwartfinale, aangezien de Cats de Amerikaanse dames al troffen in de groepsfase. Op een EK of WK is het altijd belangrijk om zo goed mogelijk te scoren in de poulefase om een zo gunstig mogelijke loting te krijgen in de volgende ronde.”

Donderdag om 3.30 uur Belgische tijd openden de Belgian Cats het WK tegen titelfavoriet Verenigde Staten. Nadien volgen nog wedstrijden tegen Zuid-Korea (vrijdag om 5 uur), Puerto Rico (zaterdag om 12.30 uur), Bosnië en Herzegovina (maandag om 3.30 uur) en China (dinsdag om 5.30 uur).

Emma Meesseman

© (Foto Belga)

Emma Meesseman slaagde er met Chicago Sky niet in om de titel in de WNBA te verlengen, de halve finale werd het eindstation. Na het WK gaat de Ieperse aan de slag bij Fenerbahçe, nadat ze de voorbije jaren aan de slag was bij Ekaterinburg maar daar vertrok toen de oorlog in Oekraïne uitbrak. Mestdagh: “Emma behoeft nog weinig commentaar. Ze is een absolute wereldtopper. Wat zij elk jaar opnieuw presteert bij haar club en de nationale ploeg, is eigenlijk ongezien. Ik heb haar de afgelopen maanden van nabij gevolgd in de WNBA. Chicago had veel potentieel, maar misschien iets te weinig teamdynamiek. Dat was bij Washington (waar Meesseman voordien speelde, red.) bijvoorbeeld anders. Dat zal voor Emma ook wel aanpassen geweest zijn. Maar de WNBA blijft natuurlijk een topcompetitie waarin ze zich elk jaar kan tonen.”

Billie en Becky Massey

Billie Massey. © (Foto Belga)

De Oostendse tweelingzussen zijn aanstormende talenten in het damesbasketbal. Nadat ze vorig jaar de dubbel wonnen met Kangoeroes Mechelen maken ze straks samen de overstap naar Estudiantes Madrid. Mestdagh: “Billie en Becky waren dominant geworden in België. Gelukkig hadden ze vorig jaar nog de Europese competitie waarin ze wat uitgedaagd werden. Voor hen is dit hét moment om België te verlaten. Madrid wordt wel even aanpassen. Het is belangrijk dat een atleet zich ook naast het veld goed voelt en in die optiek is het positief dat ze deze stap samen zetten. Billie kreeg al regelmatig wat speelgelegenheid, maar in de voorbereiding kreeg ook Becky steeds meer kansen. Misschien is voor haar nu ook wel de tijd rijp.”

Becky Massey. © (Foto BELGA)

Elise Ramette

© (Foto Belga)

De Ieperse Elise Ramette lag samen met die andere West-Vlaamse Serena-Lynn Geldof in balans voor het laatste plaatsje in de selectie. Maandag kreeg de Ieperse te horen dat ze in Sydney mocht blijven. Mestdagh: “Ik heb Elise nog getraind in Ieper en bij de provinciale jeugdselecties. Castors Braine is voor haar een goede stap gebleken. Ze moet uitgedaagd worden en daarom ben ik blij dat ze nu voor een overstap naar Spanje kiest. Met Cadi La Seu komt ze in een club terecht die aanleunt tegen de Spaanse toppers. Ik hoop echt dat ze het daar kan waarmaken.”

Julie Vanloo

© (Foto Belga)

Julie Vanloo begon het vorige seizoen in Rusland, bij Krasnoyarsk. Maar na de uitbraak van de oorlog verkaste de Deerlijkse nog naar Moncalieri in Italië. Met die club kon ze het behoud in de hoogste afdeling verzekeren. Volgend seizoen speelt Vanloo bij het Franse Montpellier, de ploeg van bondscoach Valéry Demory. Mestdagh: “Het was voor Julie tijd voor een volgende stap. Haar vorige passages in Frankrijk zijn niet altijd even succesvol geweest, maar Montpellier kan wel een goede keuze zijn. Ze vindt er een coach die in haar gelooft. Nu is het aan Julie om te bevestigen en haar carrière te herlanceren.”

Kyara Linskens

© (Foto Belga)

Ook Linskens speelde vorig seizoen in Rusland, bij Nadezjda Orenburg, maar net als Julie Vanloo trekt de Bredense komend seizoen naar Montpellier. Mestdagh: “In Rusland zat Kyara misschien wat geïsoleerd en het niveau van de Russische competitie is ook niet zo hoog. Je hebt wel een paar topmatchen zoals tegen Kursk en Ekaterinburg, maar de ploegen daaronder zijn toch van een ander niveau. Voor Kyara is het dan ook positief dat ze nu aan de slag kan in Frankrijk. Voor haar is dit een volgende stap in haar ontwikkeling. In de Franse competitie heb je geen zwakke broertjes. Ik hoop dat het klikt met de coach, want de nationale ploeg is toch nog altijd iets anders dan clubbasketbal.”