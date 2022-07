Ewoud Huvaere stopt na 17 jaar bij Wytewa: “Sowieso zal ik de basketvrienden missen”

Na 17 trouwe jaren hangt Ewoud Huvaere de basketschoenen aan de haak. De combinatie van woonplaats, werkplaats en basketten bij Roeselare werd moeilijk. Wellicht wisselt Ewoud de basketschoenen voortaan voor de tennisraket en de loopschoenen.

“Ik stop volledig met basketten”, opent de nog maar 24-jarige Ewoud Huvaere die 17 jaar lang de kleuren van Wytewa Roeselare verdedigde. Na zijn studies Industriële Wetenschappen Biochemie verhuisde hij naar De Pinte. Zijn werk is in Puurs als consultant bij Pfizer. Om die reden besloot Ewoud om na seizoen 2021-2022 de basketschoenen aan de haak te hangen.

Mooie momenten

“Ik merkte dat ik te veel in de auto zat en het was gewoon erg moeilijk om dat allemaal te blijven combineren. Ik heb nog even uitgekeken om me aan te sluiten bij een ploeg in De Pinte, maar op die trainingen merkte ik dat ik vooral baskette omwille van de mensen in de ploeg. Het zijn de kameraden in de ploeg die ervoor zorgden dat ik graag kwam basketten. En dus beëindig ik mijn basketcarrière in plaats van bij een andere ploeg aan de slag te gaan.”

Maar stilzitten doet Ewoud niet. “Dit jaar ga ik normaal gezien tennissen en lopen, ter vervanging van basketbal. Want ik wil wel blijven sporten en dat kan ik makkelijker daar doen. Je hebt maar één tegenspeler nodig om te tennissen en lopen kan je alleen. Sowieso zal ik het basket missen, maar ik zal toch soms wel nog eens komen trainen, gewoon om iedereen nog eens terug te kunnen zien. Samen met hen heb ik heel wat mooie momenten meegemaakt bij Wytewa.”

“Het mooiste moment in mijn carrière is het kampioenschap dat we behaalden in derde provinciale. Het was een ploeg vol toppers en vrienden die op het veld altijd door het vuur gingen voor elkaar. Het kampioenenfeest achteraf was dan ook legendarisch en zal mij voor altijd bijblijven en uiteraard de kameraden en hechte vriendschap die we doorheen de jaren opgebouwd hebben binnen de ploeg. Of er ooit nog een comeback komt, al dan niet bij Wytewa, daar kan ik niet op antwoorden. Dat zal de toekomst moeten uitwijzen”, besluit Ewoud.

(RV)