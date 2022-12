Evi Heyse (House Of Talents Spurs) zet punt achter haar carrière: “Dit was geen gemakkelijke beslissing”

House Of Talents Spurs moet dit weekend twee keer aan de bak tegen Kangoeroes Basket Mechelen, voor respectievelijk de beker en de competitie. Dat zal zonder Evi Heyse zijn. De Gentse besloot met onmiddellijke ingang een punt te zetten achter haar actieve basketbalcarrière.

Het nieuws sloeg in als een bom in de Zuid-West Vlaamse basketbalwereld. Evi Heyse genoot haar volledige jeugdopleiding bij Amon Jeugd Gentson en werd in die periode opgeroepen bij de Young Cats U18 en U20. In 2019 maakte ze de overstap naar Dynamite Deerlijk, waar ze zich onder de vleugels van Benny Mertens ontpopte tot een van de smaakmakers in TDW. Na de fusie met Kortrijk Spurs verdedigde ze de kleuren van House of Talents Kortrijk. De master bedrijfspsychologie werkt voltijds als HR-specialist en die combinatie met basketten in eerste klasse werd stilaan te zwaar. “Ik merkte dat mijn energie, en dus mijn niveau, aan het zakken was”, vertelt Evi.

“Ik had het gevoel dat het niet meer ging zoals ik gehoopt had. Mijn voltijdse job en zes keer op het trainingsveld staan, werden stilaan te veel van het goede. Tijdens de voorbereidingen liep alles nog gesmeerd, maar ik merkte dat het tijdens de competitie niet meer van een leien dakje liep. Ik vond mijn rol niet echt in de ploeg, waardoor ik het niet meer kan opbrengen om mij hier te blijven op focussen. Ik moet hier veel opofferingen voor doen die me meer en meer energie kostten. Het is een opluchting dat ik nu die beslissing heb genomen. Een last van mijn schouders. Als ik nog opnieuw wil basketten? Op dit moment kan ik dat nog niet met zekerheid zeggen. Het is in ieder geval veel vroeger dan gepland. Nu zeg ik, ik stop ermee, nadat ik toch wel al veel bereikt heb.”

Mijn voltijdse job en zes keer trainen? Te veel van het goede

Mooie herinneringen

“Ik kan met een goed gevoel en trots terugblikken op mijn carrière, vind ik. Ik heb slechts voor twee clubs gespeeld. Bij Gentson was ik tot mijn 26ste actief. Die ploeg blijft dan ook een speciaal plekje in mijn hart hebben. Benny Mertens speelde er een grote rol in mijn ontwikkeling. Benny was mijn coach bij de miniemen en cadetten en liet me doorstromen naar eerste klasse. Hij gaf me heel veel vertrouwen. Bij Deerlijk, en later Kortrijk beleefde ik ook heel wat mooie momenten, zoals de Europese avonturen. Ik zou graag nog het bestuur van Kortrijk, Philip Mestdagh, Olivier Vandenberghe en mijn medespeelsters bedanken voor het begrip en het respect op het moment dat ik mijn beslissing heb gemaakt. Ik mocht ook proeven van de nationale jeugdploegen, de Young Cats. Ik heb in ieder geval heel vrienden gemaakt in het basketbalwereldje. Dat kunnen ze mij niet meer afnemen. Nu wil ik meer tijd besteden met vrienden, familie, en vooral mijn vriend”, besluit Evi Heyse.