Europese titel levert Belgian Cats prijs voor Ploeg van het Jaar op, Emma Meesseman grijpt naast titel van Sportvrouw van het Jaar

De Belgische basketvrouwen zijn zondagavond op het Sportgala in de Skyhall van Brussels Airport uitgeroepen tot Ploeg van het Jaar.

De Belgian Cats hebben de onderscheiding te danken aan hun Europese titel die ze deze zomer binnenhaalden. In een spannende finale in het Sloveense Ljubljana versloegen ze toen Spanje (64-58) en schonken België een eerste Europese titel in het vrouwenbasket, na brons in 2021 en 2017.

In een referendum van Sportspress.be haalden de Belgian Cats het met 993 punten afgetekend voor voetbalclub Antwerp, tweede met 317 punten. De Great Old veroverde afgelopen seizoen de dubbel titel-beker. De Belgische hockeymannen eindigden als derde met 316 punten. De Red Lions wonnen zilver op het WK en brons op het EK.

Op de erelijst van Ploeg van het Jaar volgen de Belgian Cats de Belgian Tornados (de 4×400 meter-ploeg) op. In 2020 kregen de Belgische basketvrouwen de award een eerste keer. Laure Resimont nam de onderscheiding zondag namens het team in onvangst.

Geen Sportvrouw van het jaar

Lotte Kopecky is zondag op het Sportgala in de Skyhall van Brussels Airport voor het eerst in haar carrière uitgeroepen tot Sportvrouw van het Jaar. Ze is ook de eerste wielrenster die de prijs in ontvangst mag nemen.

Belgian Cat Emma Meesseman moest het stellen met een tweede plaats.

Bokster Oshin Derieuw uit Kuurne eindigde met 63 punten op een negende plaats. Voetbalster Tessa Wullaert uit Tielt vervoledigd de top 10.