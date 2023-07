Europees kampioene Julie Vanloo organiseert trainingsdagen in Oostende

Julie Vanloo, Belgian Cat die in Ljubljana het Europees kampioenschap won, organiseert op 10, 11, 22 en 23 juli in de COREtec Dôme van Oostende enkele trainingsdagen voor meisjes en jongens tussen 8 en 21 jaar.

De Belgian Cat, die afkomstig is uit Oostende, focust in haar diverse basketkampen op verschillende doelen. “Aan de hand van trainingsmomenten werken we samen aan geloof in eigen kunnen”, zegt Julie Vanloo. “We leggen hierbij accenten op mentaal sterker worden en hard werken door je grenzen te verleggen, waardoor je met een positieve attitude verder aan je eigen dromen kan bouwen.”