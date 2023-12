Estudiantes en Billie Massey gaan ook in return onderuit tegen Bellona Kayseri in EuroCup

De zestiende finales zijn donderdagavond het eindstation geworden voor het Spaanse Estudiantes in de EuroCup basketbal bij de vrouwen. Het Turkse Bellona Kayseri toonde zich ook in de terugmatch te sterk met 63-76 (rust: 24-42), nadat het vorige week de heenwedstrijd al met 81-55 over de streep getrokken had.

Na het eerste kwart stond Estudiantes al voor een onmogelijke opdracht met een 6-30 achterstand, die in het verdere verloop van de partij te groot bleek om volledig weg te werken. Billie Massey was in het verliezende kamp goed voor zes punten en vier assists.