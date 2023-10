Emma Vindevogel keert terug naar De Treffer: “Dit zal toch vreemd aanvoelen”

Zaterdagavond ontvangt ION Basket Waregem in De Treffer Phantoms Basket Boom. Voor Emma Vindevogel wordt dit een blij weerzien met de club waar ze haar volledige carrière speelde.

De Waregemse ruilde in het tussenseizoen ‘haar’ Waregem voor een nieuwe uitdaging bij Phantoms Boom. De studente bedrijfsmanagement komt voor het eerst terug naar thuishaven De Treffer waar ze een aardig palmares bijeen speelde in de jeugdcategorieën. Dat bleef niet onopgemerkt, en resulteerde in een mooie transfer naar Boom. “Die terugkeer zal toch wel een klein beetje stress met zich meebrengen”, opent de 19-jarige Emma Vindevogel. “Ik ken er iedereen uiteraard en in de voorbereiding kwamen ze in de Braxhall winnen. Het belooft dus spannend te worden. We zijn nu wel enkele maanden verder en er is al wat veranderd. Wij zijn redelijk goed aan het seizoen begonnen, met zeges tegen Kortrijk Spurs en Charleroi. Tegen Castors Braine en Kangoeroes Mechelen moesten we het onderspit delven. Dit zijn zowat de enige twee ploegen waar we niet moéten van zegevieren. De top drie halen zou voor ons het ideale scenario zijn”, aldus Emma.

Jeugdig snel basket

“Zaterdag zal tegen mijn ex-ploeg echter geen sprake zijn van onderschatting. Ze gingen vorig weekend nog met de volle buit aan de haal op het veld van Brunehaut. Ze brengen jeugdig snel basket die wel eens zou kunnen verrassen. Maar voor ons is dit echter een must win”, klinkt het.

“De aanpassingsperiode bij mijn nieuwe club verliep goed”, gaat Emma verder. “Ik ben in een leuke omgeving en team terecht gekomen waar ik een nieuwe kijk op alles kreeg. Het gaat er op training toch nog iets sneller aan toe bij onze jonge en tegelijkertijd ervaren ploeg. Ik deel een appartement met mijn teamgenotes Habibatou Bah en Kristina Moore, en we amuseren ons kostelijk. Ik studeer bedrijfsmanagement omdat dit vanop afstand kan. Het is en blijft wel goed plannen en ik moet gestructureerd werken. Maar dit lijkt me goed te lukken.”

Zaterdag 28 oktober om 20.15 uur in De Treffer: ION Basket Waregem – Phantoms Basket Boom.

