Emma Uittenhove neemt voor wereldreis afscheid van basketbal: “Emotioneel met al dat volk erbij”

Jarenlang behoorde Emma Uittenhove, indertijd speelster van KB Oostende Bredene, tot de top van het Belgische basketbal, tot ze bewust koos om een stapje terug te zetten. Nu neemt ze voor eventjes afscheid van het basketbal om een wereldreis te maken die door corona on hold werd gezet.

Afgelopen vrijdag werd Emma Uittenhove, een Bredense die in Gent studeerde en basketbal speelde en er uiteindelijk ook ‘bleef plakken’, door haar ploeg Jeugd Gentson in de bloemetjes gezet. Ze neemt eventjes afscheid van het basketbal om op wereldreis te trekken.

“Basketbal heeft een groot stuk van mijn leven gedomineerd”, vertelt Emma Uittenhove. “De topsportschool, tien jaar in Bredene, de stap naar Gent in eerste klasse. Mooie tijden, maar toen ik bewust koos om in de landelijke reeksen te spelen werd basketbal meer een hobby, maar dat was ook heel leuk. Het was wel best emotioneel om afscheid te nemen, met al dat volk erbij. Maar eigenlijk is het geen definitief afscheid, denk ik toch…”

Zuid-Amerika

Er zit wat twijfel in haar stem als ze de woorden uitspreekt en haar plannen uit de doeken doet. “Ik vertrek samen met mijn vriend op 9 september naar Buenos Aires in Argentinië. Dat staat vast, de rest niet. De bedoeling is om zeker zes maand door Zuid-Amerika te trekken. Het plan was er twee jaar geleden al, maar corona gooide stevig roet in het eten”, knipoogt Emma.

De opoffering is alvast ontzettend groot. “Ik heb ontslag genomen op mijn werk, ons huurcontract is opgezegd, ik stop met basketten. Dat zijn toch allemaal heel drastische beslissingen. Ik kijk uit naar een heel groot avontuur, maar het zal ook een raar gevoel geven om familie en vrienden te missen.”

