Emma Meesseman zorgt voor unicum met ‘triple double’ tegen Servië: “Ik deed het voor België”

Emma Meesseman zorgde in de kwartfinale van het EK tegen Servië voor een unieke prestatie door de eerste ‘triple double’ uit de EK-geschiedenis te laten optekenen. De Ieperse scoorde 15 punten, nam 13 rebounds en leverde 10 assists af.

De demonstratie van de Belgian Cats in de kwartfinales op het EK vrouwenbasketbal van donderdag in Ljubljana tegen uittredend Europees kampioen Servië (93-53) levert hen naast een stek bij de laatste vier ook een ticket op voor de preolympische kwalificatietornooien voor Parijs 2024.

Mooiste match ooit

Bovendien zorgde Emma Meesseman voor een ongeziene ‘triple double’. “Individueel betekent het niet zo veel voor mij”, legde Meesseman uit. “Ik wist het niet en wanneer de bondscoach me vroeg om opnieuw tussen de lijnen te komen, zei ik nee omdat ik moe was. Mijn ploegmaats hebben me een duwtje in de rug gegeven. Achteraf was ik blij om de sfeer op de bank te zien en de lachende gezichten op het parket. Het is in naam van België dat ik dit gedaan heb. Ik denk dat het de leukste match is die ik voor België gespeeld heb, de match die me het meest zal bijblijven.”

Speelster van de Match

Het verhaal van Meesseman werd bevestigd door Julie Allemand. “We gingen het zeggen tegen de coach. Aanvankelijk weigerde Emma, maar ik pushte haar. Ik zei dat het belangrijk was om te doen. Ik ben blij voor haar. Het is een eer om met haar te spelen, de Cats zouden zonder haar niet hetzelfde zijn. Onze kracht is dat we voor elkaar door het vuur gaan.”

Meesseman werd logischerwijs uitgeroepen tot Speelster van de Match, maar gaf haar trofee aan Kyara Linskens, die ook een grootse prestatie neerzette met 14 punten, 8 rebounds en 5 counters.