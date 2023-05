Emma Meesseman ziet het rooskleurig in voor de Belgian Cats: “Als de jongeren hard werken, is er een toekomst”

Emma Meesseman maakte tot nu toe al de gehele voorbereiding mee van de Belgian Cats voor het EK basketbal voor vrouwen, dat van 15 tot 25 juni plaatsvindt in Israël en Slovenië. Voor de 30-jarige West-Vlaamse, die dit seizoen haar vijfde Euroleague-titel won, is het missen van een afspraak met de nationale ploeg uitgesloten. De speelster uit Ieper maakte zelfs een kruis over haar WNBA-seizoen om zich volledig te kunnen focussen op België.

“Mijn hoofddoel is om met België de top zes te halen op het EK, zodat we kunnen deel nemen aan de olympische kwalificatietoernooien voor Parijs 2024. Dat is heel belangrijk voor de continuïteit”, analyseerde Emma Meesseman dinsdag in Wilrijk. “Voor de rest zul je me nooit iets anders horen zeggen dan dat ik me richt op de eerste wedstrijd, verder niets. Het is altijd stap voor stap. Als je er één mist, heeft het geen zin om over de volgende te praten.”

Door de voorlopige afwezigheid van verschillende gevestigde waarden binnen het team, krijgen heel wat jongere speelsters de kans om zich te bewijzen. “Er is talent”, zei de MVP van de Final Four van de Euroleague in Praag. “Als ze goed blijven werken, is er een toekomst voor het Belgische vrouwenbasketbal. Ze komen vaak met me praten en vragen om advies, wat ook laat zien dat ze het willen.”

Verschillende “back ups” zwaaiden onlangs het Belgisch kampioenschap uit om hun kans te wagen in het buitenland, zoals de zussen Massey (Madrid), Ramette (Cadi La Seu) en Lisowa (Israël/Italië) in navolging van Delaere (Venetië), Vanloo, Linskens (beiden Montpellier) en Geldof (Zaragoza). “Je kunt zien dat ze vooruitgang hebben geboekt. Niet alleen als sportsters, maar ook als mensen. Ze zijn veel minder verlegen en ondernemender. Ze hebben meer zelfvertrouwen gekregen”, aldus Meesseman.